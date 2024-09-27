Популярный на Западе способ фермерства завоевывает и Литву: самая большая конкуренция – импортные овощи

Сейчас крупнейшее вертикальное хозяйство находится в Дании. Там на 14-этажных полках за год выращивают больше 1000 тонн овощей. Именно опыт датских коллег 5 лет назад вдоxновил Цивинскаса на возвращение из Копенгагена и создание первого вертикального хозяйства в Литве.

„Как и все, сначала я задал себе естественный вопрос – зачем это нужно, неужели не хватает полей? Тогда стал наблюдать, откуда салат привозят в Данию и в Литву. Я заметил, что большая часть зелени в Литву везут из стран Южной Европы и даже Африки. Почему бы е пресечь этот долгий путь? Может, мы можем вырастить высококлассный салат рядом с домом, без химии? Так я начал интересоваться вертикальным земледелием и основал Leafood“, – сказал Цивинскас.