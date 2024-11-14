Пока в Литве за превышение скорости назначают штрафы, Австрия решает проблему в корне

По данным австрийского портала Der Standard, с этого года в стране учреждения власти могут конфисковать автомобили, которые превышают скорость в городах больше чем на 80 км/ч, а на магистралях - больше чем на 90 км/ч. Если водители уже попадались на превышении скорости, то конфисковать авто могут за превышение скорости на 60км/ч и больше в городе и на 70 км/ч и больше за городом. С момента введения этого порядка в стране уже конфисковано 130 автомобилей, один из них уже продан с аукциона, другие еще ждут своей очереди.