Во время шествий ЛГБТ были заметны и псалмопевцы, похожей была ситуация и в Болгарии

Другой мужчина стоял с плакатом „Насильно мил не будешь“ даже выгонял мирных граждан из страны: „Продукты социального программирования – вон из Литвы“, – кричал он. „Почему почитаете культ смерти?“, – было написано на другом плакате. „Стамбульской конвенции, закону о партнерстве и гендеризму в школах – нет“, – гласил другой. Представители Института христианской культуры даже пытались петь псалмы и демонстрировали антипатию к участникам шествия и их убеждениям.

Такую реальность прекрасно иллюстрируют и цифры. Недавно ILGA-Europe международная организация по защите прав ЛГБТИ+ представила „Радужную карту“ и „Радужный индекс“, которые показали, что из 49 стран, которые попали в рейтинг, Литва в прошлом году поднялась с 36 места на 35-е. Итак, мы еще не добрались даже до середины списка и это – первый наш сдвиг за 5 лет.