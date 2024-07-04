Во время шествий ЛГБТ были заметны и псалмопевцы, похожей была ситуация и в Болгарии

Другой мужчина стоял с плакатом „Насильно мил не будешь“ даже выгонял мирных граждан из страны: „Продукты социального программирования – вон из Литвы“, – кричал он. „Почему почитаете культ смерти?“, – было написано на другом плакате. „Стамбульской конвенции, закону о партнерстве и гендеризму в школах – нет“, – гласил другой. Представители Института христианской культуры даже пытались петь псалмы и демонстрировали антипатию к участникам шествия и их убеждениям.
Мы становимся похожи на Россию
Такую реальность прекрасно иллюстрируют и цифры. Недавно ILGA-Europe международная организация по защите прав ЛГБТИ+ представила „Радужную карту“ и „Радужный индекс“, которые показали, что из 49 стран, которые попали в рейтинг, Литва в прошлом году поднялась с 36 места на 35-е. Итак, мы еще не добрались даже до середины списка и это – первый наш сдвиг за 5 лет.
Например, в соседних странах Балтии постоянно происходили какие-то юридические улучшения в сфере прав ЛГБТИ+, в Литве ничего подобного не было.
И все же, мы наконец-то поднялись в рейтинге, а это скорее всего результат изменений, которые имели место в 2023 году. В том году генпрокурор Литвы утвердила методические рекомендации по расследованию преступлений, связанных с ненавистью и языка ненависти, что вывело Литву и летаргического сна. В рекомендациях ясно очерчена сексуальная ориентация, половое самоопределение, выражение половой принадлежности, как характеристики, которые должны быть защищены от проявления ненависти.
Правда, надо заметить, что от соседей мы все же немного отстаем: в Латвии принят закон о партнерстве, а в Эстонии – однополые браки. В Литве между даже дискуссии на эту тему пока проходят сложно.
На первом месте „Радужного индекса“ уже много лет стоит Мальта с оценкой в 88%, за ней идут Исландия, Бельгия и Испания.
Последние места разделяют Россия, Азербайджан, Турция, Армения и Беларусь.
„В этом смысле мы намного ближе к России, чем к странам Западной Европы“, – сказала Delfi представитель службы контролера равных возможностей Ева Лаугалите.
Шаги Болгарии назад
Незавидная ситуация и в Болгарии. Журналист Десислава Колева из издания Mediapool рассказала, что в стране в 1896-1968 гг. гомосексуальная связь мужчин была криминальным преступлением. Лица старше 16 лет за гомосексуальные отношения попадали в тюрьму на срок от 6 месяцев до 3 лет. По ее словам, сегодня гомосексуальная связь не является преступлением, однако лица ЛГБТИ+ живут в юридическом вакууме.
В Болгарии нет однополых браков и нет юридической возможности признания интимных отношений между лицами одного пола.
Как и в Литве, в Болгарии на законодательном уровне не регламентированы семейные отношения однополых пар. В Конституции Болгарии с 1991 года сказано, что брак - это „союз мужчины и женщины“.
„Из-за отсутствия возможности юридически заключить брак лица ЛГБТИ+ в Болгарии лишены более 300 прав: на медицину, наследство, налоги и страховку“, – рассказала изданию Mediapool председатель организации Action Деница Любенова.
В Болгарии однополые пары не могут быть опекунами и официальными родителями. Эту проблему в Болгарии выявило дело, известное под названием „малышка Сара“. Малышка Сара родилась в 2019 г., у нее две мамы: Джейн из Великобритании и Калина из Болгарии.
В жизни Сары участвуют три страны, все они отказываются выдать ей паспорт. Сейчас девочка живет в Испании, однако ей не дают удостоверение личности, поскольку ее родители не являются гражданами Испании. Великобритания не дает ей гражданство и паспорт, поскольку ребенок родился не в Великобритании. Болгария также ничем не может помочь, поскольку в свидетельстве о рождении девочки указаны две мамы.
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в 2021 г. обязал Болгарию выдать девочке паспорт. Однако это решение до сих пор не выполнено. Девочка по-прежнему остается без документов.
„Мы подали семь жалоб в Еврокомиссию в связи с нарушением законов ЕС. Мы надеемся, что уголовный процесс против Болгарии будет начат в этом календарном году“, - сказала Mediapool Любенова.
Ничем не лучше в Болгарии обстоят дела и с трансгендерами. В соответствии с принятым в 2023 г. решением, биологический пол устанавливается при рождении и утрачивается с наступлением смерти. В 2021 г. Конституционный суд Болгарии установил обязательное разъяснение понятия пола, которое понимается только как биологическое, а не социальное явление.
„За последние 1,5 года в Болгарии больше всего пострадали представители общины трансгендеров. Верховный суд лишил их права на смену пола в документах. По этой причине большая группа людей лишилась права на самоопределение.Это значит, что они не смогут получать медицинскую помощь. Они не смогут подтвердить свою личность, поскольку их внешность не соответствует указанному в документах полу. Они также сталкиваются с проблемами при трудоустройстве и во время выезда за пределы страны“, – сказала Mediapool Любенова.
Она заметила, что Болгария не только не идет вперед, но и делает шаги назад.