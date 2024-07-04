2024.07.04 07:07

Во время шествий ЛГБТ были заметны и псалмопевцы, похожей была ситуация и в Болгарии

 
Фауста-Мария Лещаускайте
Pulse
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ФОТО: DELFI montažas

Реальность сообщества ЛГНТИ+ в Литве – не такая радужная, как кажется. Шествие Pride не только радовало красочностью. Ясно просматривалась и ценностная оппозиция: шествие пытался остановить мужчина, которого с дорогу увела полиция.

Другой мужчина стоял с плакатом „Насильно мил не будешь“ даже выгонял мирных граждан из страны: „Продукты социального программирования – вон из Литвы“, – кричал он. „Почему почитаете культ смерти?“, – было написано на другом плакате. „Стамбульской конвенции, закону о партнерстве и гендеризму в школах – нет“, – гласил другой. Представители Института христианской культуры даже пытались петь псалмы и демонстрировали антипатию к участникам шествия и их убеждениям.

LGBT bendruomenės eitynės "LT Pride" 2024

Мы становимся похожи на Россию

Такую реальность прекрасно иллюстрируют и цифры. Недавно ILGA-Europe международная организация по защите прав ЛГБТИ+ представила „Радужную карту“ и „Радужный индекс“, которые показали, что из 49 стран, которые попали в рейтинг, Литва в прошлом году поднялась с 36 места на 35-е. Итак, мы еще не добрались даже до середины списка и это – первый наш сдвиг за 5 лет.

Например, в соседних странах Балтии постоянно происходили какие-то юридические улучшения в сфере прав ЛГБТИ+, в Литве ничего подобного не было.

И все же, мы наконец-то поднялись в рейтинге, а это скорее всего результат изменений, которые имели место в 2023 году. В том году генпрокурор Литвы утвердила методические рекомендации по расследованию преступлений, связанных с ненавистью и языка ненависти, что вывело Литву и летаргического сна. В рекомендациях ясно очерчена сексуальная ориентация, половое самоопределение, выражение половой принадлежности, как характеристики, которые должны быть защищены от проявления ненависти.

LGBT bendruomenės eitynės "LT Pride" 2024

Правда, надо заметить, что от соседей мы все же немного отстаем: в Латвии принят закон о партнерстве, а в Эстонии – однополые браки. В Литве между даже дискуссии на эту тему пока проходят сложно.

На первом месте „Радужного индекса“ уже много лет стоит Мальта с оценкой в 88%, за ней идут Исландия, Бельгия и Испания.

Последние места разделяют Россия, Азербайджан, Турция, Армения и Беларусь.

„В этом смысле мы намного ближе к России, чем к странам Западной Европы“, – сказала Delfi представитель службы контролера равных возможностей Ева Лаугалите.

Шаги Болгарии назад

Незавидная ситуация и в Болгарии. Журналист Десислава Колева из издания Mediapool рассказала, что в стране в 1896-1968 гг. гомосексуальная связь мужчин была криминальным преступлением. Лица старше 16 лет за гомосексуальные отношения попадали в тюрьму на срок от 6 месяцев до 3 лет. По ее словам, сегодня гомосексуальная связь не является преступлением, однако лица ЛГБТИ+ живут в юридическом вакууме.

В Болгарии нет однополых браков и нет юридической возможности признания интимных отношений между лицами одного пола.

LGBT bendruomenės eitynės "LT Pride" 2024

Как и в Литве, в Болгарии на законодательном уровне не регламентированы семейные отношения однополых пар. В Конституции Болгарии с 1991 года сказано, что брак - это „союз мужчины и женщины“.

„Из-за отсутствия возможности юридически заключить брак лица ЛГБТИ+ в Болгарии лишены более 300 прав: на медицину, наследство, налоги и страховку“, – рассказала изданию Mediapool председатель организации Action Деница Любенова.

В Болгарии однополые пары не могут быть опекунами и официальными родителями. Эту проблему в Болгарии выявило дело, известное под названием „малышка Сара“. Малышка Сара родилась в 2019 г., у нее две мамы: Джейн из Великобритании и Калина из Болгарии.

В жизни Сары участвуют три страны, все они отказываются выдать ей паспорт. Сейчас девочка живет в Испании, однако ей не дают удостоверение личности, поскольку ее родители не являются гражданами Испании. Великобритания не дает ей гражданство и паспорт, поскольку ребенок родился не в Великобритании. Болгария также ничем не может помочь, поскольку в свидетельстве о рождении девочки указаны две мамы.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в 2021 г. обязал Болгарию выдать девочке паспорт. Однако это решение до сих пор не выполнено. Девочка по-прежнему остается без документов.

„Мы подали семь жалоб в Еврокомиссию в связи с нарушением законов ЕС. Мы надеемся, что уголовный процесс против Болгарии будет начат в этом календарном году“, - сказала Mediapool Любенова.

LGBT bendruomenės eitynės "LT Pride" 2024

Ничем не лучше в Болгарии обстоят дела и с трансгендерами. В соответствии с принятым в 2023 г. решением, биологический пол устанавливается при рождении и утрачивается с наступлением смерти. В 2021 г. Конституционный суд Болгарии установил обязательное разъяснение понятия пола, которое понимается только как биологическое, а не социальное явление.

„За последние 1,5 года в Болгарии больше всего пострадали представители общины трансгендеров. Верховный суд лишил их права на смену пола в документах. По этой причине большая группа людей лишилась права на самоопределение.Это значит, что они не смогут получать медицинскую помощь. Они не смогут подтвердить свою личность, поскольку их внешность не соответствует указанному в документах полу. Они также сталкиваются с проблемами при трудоустройстве и во время выезда за пределы страны“, – сказала Mediapool Любенова.

Она заметила, что Болгария не только не идет вперед, но и делает шаги назад.

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