Звездой им. Александраса Стульгинскиса Сейм наградит Дегутене и Садунайте

Церемония награждения пройдет в Сейме 16 мая. Награду, предназначенную Садунайте, планируется вручить ее брату, диссиденту Йонасу-Алоизасу Садунасу, а если он не сможет присутствовать, – его дочери Марии Садунайте.

Награда Сейма – звезда им. Александраса Стульгинскиса – учреждена Парламентом по случаю 100-летия со дня объявления Учредительного Сейма и Литовской Республики в честь выдающейся личности Александраса Стульгинскиса.

Данная награда Сейма призвана оценить достижения и вклад литовских и иностранных физических и юридических лиц в развитие идей парламентаризма, демократии и государственности.

Напомним, что в 2022 г. первыми обладателями звезды им. Александраса Стульгинскиса стали экс-президент Валдас Адамкус и сенатор Соединенных Штатов Америки (США) Ричард Джозеф Дурбин.