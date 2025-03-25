Зурабишвили: Грузия сталкивается с экзистенциальным вызовом – присвоением нашей судьбы

„Но сейчас кризис в Грузии выходит за рамки фальсификаций на выборах, выходит за рамки простого политического кризиса, когда оппозиция оспаривает результаты выборов, когда правящая партия пытается любой ценой закрепить свою власть, чтобы компенсировать падение поддержки народа. Мы сталкиваемся с совершенно другим вызовом, который можно назвать экзистенциальным вызовом – присвоением нашей судьбы“, - подчеркнула она.

„Сегодня, когда Грузия сталкивается с одной из самых больших угроз своей демократии за всю ее современную историю, я приехала не только поблагодарить вас, но и призвать к действию. Литва всегда активно поддерживала независимость Грузии и ее европейскую интеграцию“, - обратилась С. Зурабишвили к парламентариям в зале пленарных заседаний Сейма .

По ее словам, новая власть повторяет российскую тактику и применяет различные репрессии против граждан, предпринимает финансовые меры, фабрикует политические обвинения и подозрения. Также, по ее словам, планируется ужесточить так называемый закон об иностранных агентах.

„Этот российский кошмар, который мы считали делом прошлого, возвращается, чтобы преследовать нас в XXI веке. Сегодня мы – народ, угнетенный репрессиями, сегодня невинных людей в Грузии (...) тащат в полицию, ложно обвиняют и судят по сфабрикованным обвинениям“, - заявила бывший президент.

По словам С. Зурабишвили, новое правящее большинство теряет поддержку в грузинском обществе, поскольку отрекается от прежних принципов и обязательств относительно членства Грузии в Европейском союзе (ЕС).

„Репрессии стали главной и единственной политикой. Это не только разложение демократии, но и ее планомерное уничтожение, которое по сути ведет к разрушению государства“, - посетовала она.

„Правящая партия, которая руководит этими бесконечными репрессиями, на самом деле не управляет страной. Нет никакой экономической политики, никакой внешней политики – за исключением рукопожатий, показывающих обществу, что они нас признают. Никаких полезных мер или политики, которые были бы направлены на то, чтобы сделать страну более эффективной, более стабильной, решать социальные проблемы или предотвратить надвигающийся экономический кризис“, - рассказала С. Зурабишвили.

По словам С. Зурабишвили, происходящее в Грузии является вызовом не только для грузин, но и для ЕС. Как она указывает, Россия намеренно стремится включить Грузию в сферу своего влияния, чего Европа допустить не может.

„События, разворачивающиеся в моей стране, являются частью гораздо более масштабного плана. Плана, который вынашивает Москва, чтобы восстановить свой контроль над Черным морем, Кавказом и даже контролировать доступ Европы к Центральной Азии“, - подчеркнула она.