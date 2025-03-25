Зурабишвили: Грузия сталкивается с экзистенциальным вызовом – присвоением нашей судьбы

„Сегодня, когда Грузия сталкивается с одной из самых больших угроз своей демократии за всю ее современную историю, я приехала не только поблагодарить вас, но и призвать к действию. Литва всегда активно поддерживала независимость Грузии и ее европейскую интеграцию“, - обратилась С. Зурабишвили к парламентариям в зале пленарных заседаний Сейма.
„Но сейчас кризис в Грузии выходит за рамки фальсификаций на выборах, выходит за рамки простого политического кризиса, когда оппозиция оспаривает результаты выборов, когда правящая партия пытается любой ценой закрепить свою власть, чтобы компенсировать падение поддержки народа. Мы сталкиваемся с совершенно другим вызовом, который можно назвать экзистенциальным вызовом – присвоением нашей судьбы“, - подчеркнула она.
По словам С. Зурабишвили, новое правящее большинство теряет поддержку в грузинском обществе, поскольку отрекается от прежних принципов и обязательств относительно членства Грузии в Европейском союзе (ЕС).
„Этот российский кошмар, который мы считали делом прошлого, возвращается, чтобы преследовать нас в XXI веке. Сегодня мы – народ, угнетенный репрессиями, сегодня невинных людей в Грузии (...) тащат в полицию, ложно обвиняют и судят по сфабрикованным обвинениям“, - заявила бывший президент.
По ее словам, новая власть повторяет российскую тактику и применяет различные репрессии против граждан, предпринимает финансовые меры, фабрикует политические обвинения и подозрения. Также, по ее словам, планируется ужесточить так называемый закон об иностранных агентах.
„Правящая партия, которая руководит этими бесконечными репрессиями, на самом деле не управляет страной. Нет никакой экономической политики, никакой внешней политики – за исключением рукопожатий, показывающих обществу, что они нас признают. Никаких полезных мер или политики, которые были бы направлены на то, чтобы сделать страну более эффективной, более стабильной, решать социальные проблемы или предотвратить надвигающийся экономический кризис“, - рассказала С. Зурабишвили.
„Репрессии стали главной и единственной политикой. Это не только разложение демократии, но и ее планомерное уничтожение, которое по сути ведет к разрушению государства“, - посетовала она.
Ситуация в Грузии – это испытание для Европы
По словам С. Зурабишвили, происходящее в Грузии является вызовом не только для грузин, но и для ЕС. Как она указывает, Россия намеренно стремится включить Грузию в сферу своего влияния, чего Европа допустить не может.
„События, разворачивающиеся в моей стране, являются частью гораздо более масштабного плана. Плана, который вынашивает Москва, чтобы восстановить свой контроль над Черным морем, Кавказом и даже контролировать доступ Европы к Центральной Азии“, - подчеркнула она.
„Европа должна действовать сейчас. Если мы позволим Грузии снова попасть в руки России, это будет не только провалом для моей страны. Это также станет стратегической катастрофой для Европы, это станет доказательством того, что России больше не нужны военные вторжения для достижения своих целей“, - предупредила политик.
Поэтому, продолжила она, ЕС должен не только поддержать инициативу проведения новых, демократических, легитимных и свободных выборов в Грузии, но и рассмотреть возможность разработки четкой стратегии безопасности кавказского региона.
„ЕС должен больше поддерживать то, что, как известно, является единственным стабильным и мирным выходом из сложившейся ситуации между правящей партией и протестами, которые продолжаются уже пять месяцев. Европа должна поддержать новые выборы в свободной и справедливой обстановке“, - заявила экс-президент Грузии.
„Необходимо создать новую стратегию безопасности Черного моря и Кавказа, которая обеспечила бы доступ Европы к Центральной Азии, усилила бы видимость НАТО и предотвратила бы российскую и китайскую экспансию в этот регион. Такая стратегия нуждается в партнере. И единственный партнер – это стабильная и демократическая Грузия“, - добавила она.
Грузия может стать центром обхода санкций
Кроме того, по словам С. Зурабишвили, ЕС и НАТО не могут оставаться пассивными перед лицом этих вызовов и должны более внимательно оценивать процессы, происходящие в стране. Бывший президент предупредила, что те, кто находится у власти, также вносят законодательные изменения, которые могут превратить Грузию в серую зону, позволяющую Москве обходить западные санкции.
„Принятие закона об офшорах, почти незамеченное европейскими органами власти, фактически напрямую ставит под вопрос не только политику, направленную против обхода санкций, но и превращает Грузию в серую зону, где подсанкционные олигархи могут действовать без правовых ограничений и заниматься всевозможной другой деятельностью“, - заявила С. Зурабишвили.
В начале декабря прошлого года премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, представляющий правящую партию „Грузинская мечта“, заявил, что Тбилиси не будет вести переговоры о членстве в ЕС до конца 2028 года. После этого решения в Грузии вспыхнула волна протестов.
Кроме того, 14 декабря в Грузии состоялись президентские выборы, на которых впервые отказались от прямого голосования граждан. В ходе них главой государства был утвержден единственный кандидат, выдвинутый правящей партией, бывший футболист Михаил Кавелашвили.
Литва вместе с другими странами Балтии включила десятки грузинских чиновников и политиков в списки лиц, подпадающих под санкции за нарушения прав человека – им запрещен въезд на территорию страны. В число этих лиц входят бывший премьер-министр Бидзина Иванишвили, премьер-министр И. Кобахидзе и другие высокопоставленные чиновники.
Когда в декабре в Грузии вспыхнули беспорядки Сейм Литвы принял резолюцию, в которой признал, что октябрьские выборы в Грузии не соответствовали международным демократическим стандартам. Правда, последний документ и его принятие в парламенте вызвали ажиотаж – в первоначальном проекте резолюции предлагалось не признавать состоявшиеся в Грузии выборы, однако впоследствии эта формулировка была смягчена, поскольку не нашла поддержки у правящей фракции „Зари Немана“. Принятие документа в Сейме также застопорилось – из-за возражений рассмотрение было отложено.