Зуокас отказался от присоединения к фракциям и присоединился к Смешанной группе

„Не примкну ни к одной фракции. Просто буду работать в Смешанной группе, которая также обладает всеми правами фракции“, – сказал в среду агентству Elta А. Зуокас.

Сразу после завершения выборов в Сейм А. Зуокас заявил о возможной работе с правящей коалицией, сформированной социал-демократами. Однако тогда политик не стал уточнять, рассматривает ли он возможность вступления в какую-либо из сформированных парламентских фракций.