2024.11.13 16:24

Зуокас отказался от присоединения к фракциям и присоединился к Смешанной группе

 
Раминта Маяускайте
ru.DELFI.lt
ELTA
Artūras Zuokas
Artūras Zuokas
ФОТО: Andrius Ufartas | Delfi

Лидер партии „Свобода и справедливость“, бывший мэр Вильнюса Артурас Зуокас, получивший депутатский мандат, обещает работать в смешанной группе депутатов Сейма в парламенте нового созыва.

„Не примкну ни к одной фракции. Просто буду работать в Смешанной группе, которая также обладает всеми правами фракции“, – сказал в среду агентству Elta А. Зуокас.

Сразу после завершения выборов в Сейм А. Зуокас заявил о возможной работе с правящей коалицией, сформированной социал-демократами. Однако тогда политик не стал уточнять, рассматривает ли он возможность вступления в какую-либо из сформированных парламентских фракций.

Бывший мэр Вильнюса был избран депутатом парламента в округе Науйининкай-Расу. Во втором туре выборов в Сейм он получил 48,52 проц. голосов, одержав победу над консерватором Вигинтасом Гаспаравичюсом.

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