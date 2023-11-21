Жемайтайтиса ждет импичмент - Сейм обратился в Конституционный суд

 
ELTA
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Remigijus Žemaitaitis
Remigijus Žemaitaitis
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Во вторник Сейм принял решение передать Конституционному суду вопрос импичмента обвиняемому в антисемитизме члену Сейма Ремигиюсу Жемайтайтису. Парламентарии просят суд представить вывод, противоречат ли действия Р. Жемайтайтиса Конституции.

За обращение в Конституционный суд проголосовали 82 члена Сейма, никто не голосовал против, воздержавшихся не было.

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