Жемайтайтиса ждет импичмент - Сейм обратился в Конституционный суд

За обращение в Конституционный суд проголосовали 82 члена Сейма, никто не голосовал против, воздержавшихся не было.
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Во вторник Сейм принял решение передать Конституционному суду вопрос импичмента обвиняемому в антисемитизме члену Сейма Ремигиюсу Жемайтайтису. Парламентарии просят суд представить вывод, противоречат ли действия Р. Жемайтайтиса Конституции.
За обращение в Конституционный суд проголосовали 82 члена Сейма, никто не голосовал против, воздержавшихся не было.