Жемайтайтис: за министров от "Зари Немана" ответственность несет президент

„Те три министра не являются членами нашей партии. Они нами делегированы. Это две разные вещи. Если президент их выбрал, президенту подошли три наших кандидата, то с президентом мы несем полную ответственность. На президенте даже большая ответственность, поскольку он отказался утвердить кандидатов от „Зари Немана“, принимая на себя полную политическую и моральную ответственность за этих министров“, – заявил в четверг журналистам в Сейме Р. Жемайтайтис.