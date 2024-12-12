Жемайтайтис: за министров от "Зари Немана" ответственность несет президент

„Те три министра не являются членами нашей партии. Они нами делегированы. Это две разные вещи. Если президент их выбрал, президенту подошли три наших кандидата, то с президентом мы несем полную ответственность. На президенте даже большая ответственность, поскольку он отказался утвердить кандидатов от „Зари Немана“, принимая на себя полную политическую и моральную ответственность за этих министров“, – заявил в четверг журналистам в Сейме Р. Жемайтайтис.
„Если предложенные президенту министры сделают что-то не так и возникнет скандал, ответственность придется взять на себя самому Гитанасу Науседе, потому что он не позволил выдвинуть членов партии. Если бы это были члены партии, то ответственность на себя взял бы председатель партии“, – пояснил он.
Понятна тревога коллег по фракции
После того как представитель „Зари Немана“ Агне Ширинскене заявила, что кандидатуры министров окружающей среды и юстиции не были представлены коллегам по партии, Р. Жемайтайтис уверяет, что это жизненный момент. Однако, по его словам, тревога „неманцев“ вполне понятна.
„Правильно, они не были включены, потому что решение было принято за 15 минут. Это совершенно естественный, жизненный момент. (...) Я прекрасно понимаю тревогу Агне Ширинскене. Как член фракции я бы тоже поднял вопрос“.
Т. Ковера не будет предложен и на должность вице-министра
После того, как привлекший внимание СМИ Томас Ковера, которого называли кандидатом на пост министра окружающей среды от „Зари Немана“, отказался претендовать на вышеупомянутую должность, Р. Жемайтайтис заверил, что этот человек не будет назначен и на должность вице-министра.
„Кандидатуру Коверы мне предложило академическое сообщество, общественные деятели, ценящие его работу. Это черное пятно для нас всех стало шоком, но человек объяснил. (...) Это наша ошибка, ошибка коммуникации, мы ее признаем“, – заявил журналистам председатель „Зари Немана“.
ELTA напоминает, что внимание общественности привлекли некоторые подробности биографии Т. Коверы. В 2003 году Вильнюсский окружной суд признал Т. Коверу виновным в незаконной перевозке огнестрельного оружия и небрежном его хранении. В 2004 году Верховный суд Литвы (ВСЛ) постановил, что мужчина был обоснованно осужден за вышеупомянутые преступные деяния.