2025.01.23 16:31

Жемайтайтис: весной мы предложим провести аудит в Министерстве обороны Литвы

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Remigijus Žemaitaitis
Remigijus Žemaitaitis
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Председатель партии „Заря Немана Ремигиюс Жемайтайтис утверждает, что возглавляемая им парламентская фракция в ходе весенней сессии Сейма намерена предложить провести аудит в Министерстве обороны. Лидер „неманцев“ утверждает, что это необходимо сделать для того, чтобы развеять сомнения относительно прозрачности использования средств в министерстве.

„Я предложу провести аудит в Министерстве обороны – относительно надлежащего использования финансирования, надлежащего использования денег“, - заявил Р. Жемайтайтис агентству Elta в среду, подтвердив, что это предложение планируется внести в начале весенней сессии парламента.

Политик утверждает, что у него много вопросов по поводу государственных закупок, проводимых министерством.

„У нас много товарищей, много друзей в Минобороны. И когда нам рассказывают, как закупается оборудование, как оно не используется, при каких условиях и т. д. Это неадекватно, когда зарплаты в армии составляют первую часть, потом инфраструктура, и только на четвертом месте вооружение“, - сказал он.

„Мы видим, что нецелевое и неадекватное использование денег привело государство к краху“, - заявил политик, обратив внимание на ситуацию в других государственных секторах.

Политик утверждает, что будет добиваться, чтобы проведение аудита было поручено Госконтролю. Однако, по его словам, есть и другой путь – обратиться к правительству с просьбой инициировать этот процесс.

„Можно (просить – ELTA), чтобы само правительство закупило аудит не через Госконтроль, а через компанию независимых аудиторов“, – отметил он.

Лидер партии „Заря Немана“ Р. Жемайтайтис на этой неделе публично выразил сомнения в необходимости увеличения финансирования национальной обороны. По его словам, решение Государственного совета обороны (ГСО) является нерациональным и невыполнимым.

На прошлой неделе Государственный совет обороны (ГСО) договорился ежегодно в период 2026-2030 годов выделять на оборону 5-6 проц. валового внутреннего продукта (ВВП).

Как сообщалось ранее, после заседания Госсовета обороны в октябре было объявлено, что армейская дивизия не сможет достичь полной боевой готовности к 2030 году, как планировалось. По оценке президента, если финансирование национальной обороны не будет увеличено, и ситуация в оборонной промышленности не изменится, то дивизия наберет мощность только в 2036-2040 годах.

Глава государства Г. Науседа ранее заявлял, что для формирования дивизии к намеченному сроку ассигнования на оборону должны составить 5,5 проц. ВВП.

ГСО одобрил предложение о формировании национальной дивизии еще в мае 2023 года.

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