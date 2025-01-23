Жемайтайтис: весной мы предложим провести аудит в Министерстве обороны Литвы

„У нас много товарищей, много друзей в Минобороны. И когда нам рассказывают, как закупается оборудование, как оно не используется, при каких условиях и т. д. Это неадекватно, когда зарплаты в армии составляют первую часть, потом инфраструктура, и только на четвертом месте вооружение“, - сказал он.