Жемайтайтис: в программе правительства предусмотрена возможность вернуться к общественному электроснабжению

„Все наши пункты включены. Немного корректировались по электроэнергии, касательно возвращения к общественному поставщику. Партнеры по коалиции сегодня услышали наши замечания, и они остались, поэтому спасибо им“, – сказал он журналистам после заседания коалиционного совета в понедельник.

„После оценки изменения правовых актов, в следующем году, потому что это может затянуться на год – договоры подписаны, у кого на год, на два, у кого на три года. Это факт, есть возможность выхода, здесь как и с пенсиями второй ступени, (...) здесь есть возможность вернуться к общественному снабжению“, – сказал политик.