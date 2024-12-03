Жемайтайтис: в программе правительства предусмотрена возможность вернуться к общественному электроснабжению

„Все наши пункты включены. Немного корректировались по электроэнергии, касательно возвращения к общественному поставщику. Партнеры по коалиции сегодня услышали наши замечания, и они остались, поэтому спасибо им“, – сказал он журналистам после заседания коалиционного совета в понедельник.
По словам руководителя „Зари Немана“, в программу включено предложение, благодаря которому наиболее уязвимые потребители смогут оставаться в общественном снабжении, а остальные смогут решить, оставаться ли с планами, предложенными выбранным независимым поставщиком.
„После оценки изменения правовых актов, в следующем году, потому что это может затянуться на год – договоры подписаны, у кого на год, на два, у кого на три года. Это факт, есть возможность выхода, здесь как и с пенсиями второй ступени, (...) здесь есть возможность вернуться к общественному снабжению“, – сказал политик.
Третий этап либерализации электроэнергетического рынка планируется завершить к 1 января 2026 года. До этого потребителей, которые не выбрали независимого поставщика или решили остаться на общественном энергоснабжении, будет снабжать электроэнергией независимый поставщик Ignitis.
Эти жители потребляют минимальное количество электроэнергии в год, до 1000 киловатт-часов (кВт/ч).
По словам Жемайтайтиса, Литва уже выполнила требование Европейского союза (ЕС) о либерализации электроэнергетического рынка, поскольку жители могут свободно выбирать желаемые планы.
„Это уже произошло, требование Евросоюза давно выполнено“, – сказал он.
По словам парламентария, общественное электроснабжение заменит нынешнее гарантийное электроснабжение, гарантирующее, что жители, которые не выбрали независимого поставщика или чьи поставщики не выполнили свои обязательства, будут снабжаться электроэнергией в течение шести месяцев.
„У нас есть гарантийное (снабжение), которое непонятно, что оно делает и какую функцию выполняет, поэтому мы предложим остаться в общественном снабжении“, – отметил Жемайтайтис.
Напомним, что в коалиционное соглашение уже был включен пункт, согласно которому планируется предоставить больше полномочий государственному регулятору энергетики – Государственному совету по регулированию энергетики (ГСРЭ). Также предусмотрено, что всем потребителям будет разрешено снова выбрать общественного поставщика, если рынок не сможет предложить лучшую цену.