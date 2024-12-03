2024.12.03 07:07

Жемайтайтис: в программе правительства предусмотрена возможность вернуться к общественному электроснабжению

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Remigijus Žemaitaitis, Gintautas Paluckas
Remigijus Žemaitaitis, Gintautas Paluckas
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

В программу нового правительства Литвы включены все предложения „Зари Немана“, в том числе возможность для жителей в любое время вернуться к общественному снабжению, говорит лидер входящей в коалицию политической силы Ремигиюс Жемайтайтис.

„Все наши пункты включены. Немного корректировались по электроэнергии, касательно возвращения к общественному поставщику. Партнеры по коалиции сегодня услышали наши замечания, и они остались, поэтому спасибо им“, – сказал он журналистам после заседания коалиционного совета в понедельник.

По словам руководителя „Зари Немана“, в программу включено предложение, благодаря которому наиболее уязвимые потребители смогут оставаться в общественном снабжении, а остальные смогут решить, оставаться ли с планами, предложенными выбранным независимым поставщиком.

„После оценки изменения правовых актов, в следующем году, потому что это может затянуться на год – договоры подписаны, у кого на год, на два, у кого на три года. Это факт, есть возможность выхода, здесь как и с пенсиями второй ступени, (...) здесь есть возможность вернуться к общественному снабжению“, – сказал политик.

Третий этап либерализации электроэнергетического рынка планируется завершить к 1 января 2026 года. До этого потребителей, которые не выбрали независимого поставщика или решили остаться на общественном энергоснабжении, будет снабжать электроэнергией независимый поставщик Ignitis.

Эти жители потребляют минимальное количество электроэнергии в год, до 1000 киловатт-часов (кВт/ч).

По словам Жемайтайтиса, Литва уже выполнила требование Европейского союза (ЕС) о либерализации электроэнергетического рынка, поскольку жители могут свободно выбирать желаемые планы.

„Это уже произошло, требование Евросоюза давно выполнено“, – сказал он.

По словам парламентария, общественное электроснабжение заменит нынешнее гарантийное электроснабжение, гарантирующее, что жители, которые не выбрали независимого поставщика или чьи поставщики не выполнили свои обязательства, будут снабжаться электроэнергией в течение шести месяцев.

„У нас есть гарантийное (снабжение), которое непонятно, что оно делает и какую функцию выполняет, поэтому мы предложим остаться в общественном снабжении“, – отметил Жемайтайтис.

Напомним, что в коалиционное соглашение уже был включен пункт, согласно которому планируется предоставить больше полномочий государственному регулятору энергетики – Государственному совету по регулированию энергетики (ГСРЭ). Также предусмотрено, что всем потребителям будет разрешено снова выбрать общественного поставщика, если рынок не сможет предложить лучшую цену.

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