Жемайтайтис: в ближайшее время будет несколько обращений в прокуратуру по поводу госзакупок Минобороны

„Там (в анализе, проведенном Госконтролем) ужасно. Я говорил с премьером. В ближайшее время будет несколько обращений в прокуратуру по поводу государственных закупок, которые проводились в Министерстве обороны“, - в среду Žinių radijas сказал Р. Жемайтайтис, подчеркнув, что все подозрительные государственные закупки проводились, когда главой министерства еще был Лауринас Кащюнас.

„Всё было при Лауринасе Кащюнасе. (...) Я не знаю, почему до сих пор бывшему руководству министерства и его окружению не предъявлены подозрения“, - размышлял лидер „неманцев“.