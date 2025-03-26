2025.03.26 10:41

Жемайтайтис: в ближайшее время будет несколько обращений в прокуратуру по поводу госзакупок Минобороны

 
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ELTA
Remigijus Žemaitaitis
Remigijus Žemaitaitis
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Elta

Председатель „Зари Немана Ремигиюс Жемайтайтис заявил, что в связи с информацией, представленной Госконтролем о Министерстве обороны, планируется обращение в прокуратуру.

„Там (в анализе, проведенном Госконтролем) ужасно. Я говорил с премьером. В ближайшее время будет несколько обращений в прокуратуру по поводу государственных закупок, которые проводились в Министерстве обороны“, - в среду Žinių radijas сказал Р. Жемайтайтис, подчеркнув, что все подозрительные государственные закупки проводились, когда главой министерства еще был Лауринас Кащюнас.

„Всё было при Лауринасе Кащюнасе. (...) Я не знаю, почему до сих пор бывшему руководству министерства и его окружению не предъявлены подозрения“, - размышлял лидер „неманцев“.

На прошлой неделе в Сейме состоялось закрытое заседание, в ходе которого парламентариям была представлена информация ограниченного доступа об угрозах, стоящих перед страной, планах обороны и дивизии, а также были рассмотрены выводы аудита, проведенного в Министерстве обороны.

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