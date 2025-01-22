Жемайтайтис: Teltonika должна предоставить все отчеты об экспорте продукции в третьи страны

„Кто-то потерял память. Еще два года назад в своем социальном поле, в своем профиле Facebook я провел очень большое расследование о Teltonika, о том, как ее компании осуществляют свою деятельность в России. Через несколько месяцев я провел еще большее расследование о том, как они продавали свою технологию именно в третьи страны – Турцию, Индонезию, Казахстан, Таджикистан“, – заявил в среду Р. Жемайтайтис в эфире радиостанции Žinių radijas, удивляясь тому, что тогда эта информация осталась без внимания.
„Я думаю, что сегодня для всей прозрачности и ясности Teltonika должна предоставить все отчеты и всю информацию, связанную с тем, как они возили эти свои проекты в другие страны“, – подчеркнул он.
Лидер „Зари Немана“ подчеркнул, что не может быть „неприкосновенных“ компаний, поэтому повторил, что Teltonika должна ответить на все поставленные перед компанией вопросы относительно возможного обхода санкций.
„Почему-то об этом никто не говорит, потому что, видите ли, компания неприкосновенна. Но если бы это был Матийошайтис со своими крабами, то пикеты и митинги проходили бы по всей Литве. Это две разные вещи по вопросам морали“, – подчеркнул Р. Жемайтайтис.
„Teltonika должна четко прийти и сказать – да, у нас есть офис в Москве, у нас есть офис в Санкт-Петербурге, мы отправляем продукцию в Индонезию, мы отправляем продукцию в Турцию, мы отправляем продукцию в Иран. И должна это перечислить“, – сказал депутат Сейма.
Недавно в публичном поле появилась информация о том, что продукцию компании Teltonika по-прежнему можно приобрести на территории России и Беларуси. В свою очередь, основатель Teltonika Арвидас Паукштис, в ответ на подозрения, заявил, что компания не работает в этих странах с 2022 года. Он также подчеркнул, что были приняты технологические решения для того, чтобы продукция компании просто не работала в этих странах.
Однако в среду портал lrt. lt опубликовал результаты расследования, согласно которым с начала 2023 года по апрель 2024 года продукция компании Teltonika поставлялась в Россию через подсанкционные третьи стороны минимум 18 раз.
По данным портала, в 2023 году антенны и кабели производства Teltonika на российский рынок поставляли две турецкие компании Aavat Endustriyel Sistemleri и Olimpik Gama Logistics, которые в прошлом году попали под санкции США за обход запретов.
Однако, Турция – не единственная страна, через которую литовские товары попадали в страну-агрессора. Как сообщает lrt.lt со ссылкой на данные информационной таможенной системы ImportGenius, большая часть товаров Teltonika была импортирована в Россию в сентябре 2023 года. Оборудование GPS-слежения и другую продукцию в эту страну поставляла китайская логистическая компания Sinalex Limited.
В свою очередь Teltonika заявила порталу lrt.lt, что вышеупомянутые турецкие компании не являются ее клиентами, а представительство компании в Гонконге не является дистрибьюторским центром.