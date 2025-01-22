Жемайтайтис: Teltonika должна предоставить все отчеты об экспорте продукции в третьи страны

„Кто-то потерял память. Еще два года назад в своем социальном поле, в своем профиле Facebook я провел очень большое расследование о Teltonika, о том, как ее компании осуществляют свою деятельность в России. Через несколько месяцев я провел еще большее расследование о том, как они продавали свою технологию именно в третьи страны – Турцию, Индонезию, Казахстан, Таджикистан“, – заявил в среду Р. Жемайтайтис в эфире радиостанции Žinių radijas, удивляясь тому, что тогда эта информация осталась без внимания.