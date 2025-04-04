Жемайтайтис снова попался на крючок обманщиков: цитировал новое письмо представителей DOGE избирателям

Как указывает Laisvės TV, на встрече с избирателями и во время участия в передаче Руты Янутене политик цитировал письмо от предполагаемых представителей администрации США, утверждая, что оно было получено с официального адреса электронной почты DOGE. По его словам, в письмах американцы утверждали, что они „шокированы“ подобным обманом, совершенным в отношении Жемайтайтиса, и рассматривают возможность принятия правовых мер в отношении информации, якобы отправленной от их имени.