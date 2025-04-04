2025.04.04 07:02

Жемайтайтис снова попался на крючок обманщиков: цитировал новое письмо представителей DOGE избирателям

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Remigijus Žemaitaitis
Remigijus Žemaitaitis
ФОТО: Julius Kalinskas | Elta

Лидер партии „Заря Немана Ремигиюс Жемайтайтис вновь поверил в то, что получил письмо от сотрудников Департамента эффективности правительства США (DOGE).

Как указывает Laisvės TV, на встрече с избирателями и во время участия в передаче Руты Янутене политик цитировал письмо от предполагаемых представителей администрации США, утверждая, что оно было получено с официального адреса электронной почты DOGE. По его словам, в письмах американцы утверждали, что они „шокированы“ подобным обманом, совершенным в отношении Жемайтайтиса, и рассматривают возможность принятия правовых мер в отношении информации, якобы отправленной от их имени.

„В настоящее время мы работаем с юристами, решаем, что делать дальше в отношении упоминания DOGE. Однако я хотел бы узнать, заинтересованы ли вы в принятии каких-либо юридических мер для защиты своего имени. Пожалуйста, дайте мне знать, что вы думаете“, - говорится в письме обманщика.

По словам Laisvės TV, как и в первый раз, письмо политику от имени представителей DOGE отправил тот же мошенник.

Напомним, что это не первый случай, когда депутат повелся на обман.

В марте лидер партии „Заря Немана“ Ремигиюс Жемайтайтис, планировавший рабочую поездку и встречи с представителями администрации США, сообщил, что его обманули – билеты на самолет в Нью-Йорк, полученные им от человека, выдававшего себя за представителя DOGE, оказались поддельными.

Позже общественный деятель Андрюс Тапинас сообщил, что депутат Сейма был обманут неизвестным лицом, представившимся чиновником Вашингтона. Последний передал Laisvės TV переписку с Жемайтайтисом, в которой „неманец“ не жалел критики в адрес президента Гитанаса Науседы и высказывал сомнения в деятельности посольства США в Литве.

Кроме того, политик представил эту предполагаемую поездку управлению Сейма как личную, хотя ее обещали оплатить представители DOGE США – затраты на такой визит, согласно переписке, составили бы около 30 000 евро.

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