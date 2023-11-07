Жемайтайтис: Сейм занимается охотой на ведьм

 
ELTA
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Remigijus Žemaitaitis
Remigijus Žemaitaitis
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Сформированная Сеймом спецкомиссия в понедельник решила внести предложение о запуске процедуры импичмента в отношении депутата Ремигиюса Жемайтайтиса. Сам же парламентарий утверждает, что создание такой комиссии противоречит Конституции. Обвиняемый в антисемитизме политик надеется на прекращение процесса в Конституционном Суде (КС).

"Сейм должен дождаться решения КС, и если КС будет последовательно следовать сформированной им судебной практике, то он четко заявит, что при формировании комиссии была нарушена Конституция и что само формирование противоречит Конституции. В таком случае вопрос об импичменте даже не может рассматриваться", – прокомментировал Р. Жемайтайтис.

"Не принимается во внимание декабрьское постановление Конституционного Суда от 2018 г., в котором четко говорится, что комиссия в том составе, в каком она рассматривает мой вопрос, противоречит Конституции, а процедуры не должны были применяться", – продолжил политик, утверждая, что вопрос о его импичменте не может даже рассматриваться.

Депутат Сейма, не явившийся ни на одно заседание спецкомиссии, уверяет, что примет участие в заседании Сейма во вторник, где также будет рассматриваться вопрос о его импичменте.
"Стыдно за Сейм, что Сейму нечем заняться и он занимается охотой на ведьм", – заявил Р. Жемайтайтис.

Cпециальная комиссия по импичменту в понедельник приняла решение о наличии оснований для запуска процедуры импичмента Р. Жемайтайтиса.

Во вторник этот вопрос будет обсуждаться в Сейме, а в случае одобрения импичмента в Парламенте, по вопросам продолжения процесса придется обращаться в КС.

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