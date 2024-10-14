Жемайтайтис считает, что у "Зари Немана" в Сейме может быть как минимум 25 мандатов: для коалиции хватило бы трех крепких сил

„В любом случае меня это радует, потому что в ближайшие две недели у „Зари Немана“ есть нереальные шансы (...), нам придется изрядно потренироваться и из имеющихся на сегодня 14-15 депутатов Сейма (... ) у нас может быть 25–28 депутатов Сейма. С чем и хочу поздравить, прежде всего, „Зарю Немана“ и народ Литвы“, – сказал Р. Жемайтайтис журналистам на пресс-конференции ELTA в понедельник.
Политик согласен – правящая коалиция возможна и без „Зари Немана“. Однако такое большинство, по мнению Р. Жемайтайтиса, не будет ни устойчивым, ни стабильным.
„Есть вариант, очень простой – радужная коалиция. Проблем не вижу. Просто хочу в очередной раз посмотреть, как господин Рамунас Карбаускис будет работать с Эугениюсом Гентвиласом. Действительно хочу посмотреть, поэтому точно поеду, куплю попкорн размера XXL и посмотрю, как там все происходит“, – не скрывал иронии лидер „Зари Немана“, комментируя идею возможной коалиции социал-демократов, либералов, „аграриев“ и „Во имя Литвы“.
„Если верить тому, что говорит Вилия Блинкявичюте, то единственная альтернатива – это „Заря Немана“. И если мы получим 25–28 мест, может быть так, что хватит трех политических сил – социал-демократов, „Во имя Литвы“ и „Зари Немана“ –, чтобы сформировать сильное, нормальное, правящее большинство из 80 депутатов Сейма“, – сказал он.
ELTA напоминает, что по итогам первого тура выборов в Сейм, в многомандатном избирательном округе победу одержали социал-демократы, получившие 18 мандатов. За эту партию проголосовало 19,36 проц. избирателей.
На втором месте – консерваторы с 17 мандатами. За эту партию проголосовало 17,96 проц. избирателей.
Почти 15 проц. избирателей отдали свои голоса за партию „Заря Немана“, занявшую третье место в таблице результатов выборов и получившую 14 мандатов, сообщает Главная избирательная комиссия (Главизбирком).
За тройкой лидеров следуют Союз демократов „Во имя Литвы“, получивший 8 мандатов (9,24 проц.) и Движение либералов – 7 (7,70 проц.)
По предварительным данным Главизбиркома, избирательный барьер преодолел и в Сейм прошел Союз крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ), получивший 6 мандатов (7,02 проц.).