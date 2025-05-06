Жемайтайтис резко высказался о Витаутасе Ландсбергисе

Парламент в начале заседания снял этот вопрос с повестки: за проголосовали 86, против 29 депутатов, еще 4 воздержались.

Перед заседанием лидер „Зари Немана“ Ремигиюс Жемайтайтис сказал, что его фракция поддержит это предложение.

„Вся фракция будет голосовать, чтобы человек, который не заслужил звания главы страны и статуса президента, был лишен этого статуса. По Конституции он никогда не имел этого статуса, также разъяснил и Конституционный суд. Было коррупционное политическое решение, принятое прошлым парламентом (…).