Жемайтайтис резко высказался о Витаутасе Ландсбергисе

Парламент в начале заседания снял этот вопрос с повестки: за проголосовали 86, против 29 депутатов, еще 4 воздержались.
Перед заседанием лидер „Зари Немана“ Ремигиюс Жемайтайтис сказал, что его фракция поддержит это предложение.
„Вся фракция будет голосовать, чтобы человек, который не заслужил звания главы страны и статуса президента, был лишен этого статуса. По Конституции он никогда не имел этого статуса, также разъяснил и Конституционный суд. Было коррупционное политическое решение, принятое прошлым парламентом (…).
Этот человек не заслуживает такого статуса, народ его не избирал, народ никогда его не поддерживал. Этого человека должны лишить всех статусов, включая охрану. Никто не будет на него нападать, пускай живет себе.Такой человек подобного статуса не заслуживает“, – сказал он.
Спикер парламента Саулюс Сквернялис скептически оценил подобную инициативу.
„Я отношусь скептически. Так же, как скептически относился и к наделению статусом, история есть история и уточнять ее формулировками закона нет необходимости. Но сейчас я против каких-либо вендетт“, – сказал он.
Лидер консерваторов Лауринас Кащюнас оценил это предложение, как попытку разжечь рознь.
„Оцениваю, как разжигание розни, решение принято, историческая справедливость восстановлена. Витаутас Ландсбергис был главой нашей страны, представлял страну, во многих странах его представляли, как главу Литвы, как президента. Тогда его решения были очень важны, когда восстанавливали нашу независимость“, – сказал он.
Напомним, что предложение о лишении статуса зарегистрировал член фракции Литовского союза крестьян и зеленых и Союза христианских семей Римас-Йонас Янкунас.
По его словам, принятый закон противоречит Конституции.
В июне 2022 года Сейм Литвы подтвердил, что председатель Верховного Совета с 11 марта 1990 года был руководителем восстановленного независимого Литовского государства.
Закон устанавливает, что председатель Верховного Совета как высшее должностное лицо Литовской Республики обладал конституционными полномочиями главы государства и осуществлял их с 11 марта 1990 года по 25 ноября 1992 года.
Правящие утверждали, что этот проект просто констатирует исторический факт, а представители оппозиции, в свою очередь, утверждали, что цель состоит в том, чтобы переписать историю.