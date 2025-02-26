Жемайтайтис пропустит заседание коалиционного совета из-за встреч с избирателями

„Мы составляем политические графики на месяц вперед – встречи, заседания, поездки, командировки, комитеты и т. д. Сегодня это Скуодас, Ретавас, Плунге, Тельшяй. Они планируются за месяц вперед, размещаются объявления (…)“, - в среду Elta заявил Р. Жемайтайтис.
Он указал, что участие в заседании коалиционного совета примет его коллега Р. Пухович.
На вопрос о том, может ли такое решение быть неправильно понято партнерами по коалиции – как своего рода протест, – Р. Жемайтайтис повторил, что он не может менять встречи, запланированные задолго до заседания совета.
„Меня и так неправильно понимают со всех сторон“, - ответил на вопрос политик.
„Я точно не буду менять назначенное время и не буду обманывать людей“, - добавил Р. Жемайтайтис.
Депутат Сейма также заявил, что на прошлой неделе он упомянул премьер-министру Гинтаутасу Палуцкасу, что, вероятно, не будет присутствовать на заседании в среду.
На своей странице в Facebook Р. Жемайтайтис сообщает, что в среду утром вместе со своим коллегой по партии Аудрюсом Букаускасом примет участие во встрече с избирателями в Скуодасе, позже вместе с депутатом Томасом Домаркасом посетит Ретавас, Плунге, а вечером – Тельшяй вместе с депутатом Мартинасом Гядвиласом.
В коалиционном совете социал-демократов будут представлять премьер Гинтаутас Палуцкас, вице-председатели Сейма Раса Будбяргите и Оринта Лейпуте, Союз демократов „Во имя Литвы“ – спикер Сейма Саулюс Сквернялис, староста фракции Линас Кукурайтис и министр экономики и инноваций Лукас Савицкас.
В среду коалиционный совет намерен обсудить изменения в налоговой системе. Налоговые изменения рассматриваются с целью увеличения финансирования обороны.