Жемайтайтис пропустит заседание коалиционного совета из-за встреч с избирателями

„Мы составляем политические графики на месяц вперед – встречи, заседания, поездки, командировки, комитеты и т. д. Сегодня это Скуодас, Ретавас, Плунге, Тельшяй. Они планируются за месяц вперед, размещаются объявления (…)“, - в среду Elta заявил Р. Жемайтайтис.

Он указал, что участие в заседании коалиционного совета примет его коллега Р. Пухович.

На вопрос о том, может ли такое решение быть неправильно понято партнерами по коалиции – как своего рода протест, – Р. Жемайтайтис повторил, что он не может менять встречи, запланированные задолго до заседания совета.

„Меня и так неправильно понимают со всех сторон“, - ответил на вопрос политик.