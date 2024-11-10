Жемайтайтис придумал, как отреагировать на критику: приглашает зажечь свечи у дома Витаутаса Ландсбергиса

„За 32 года мы недалеко ушли. В 1992 г. poпосле выборов протест пытался провести „Саюдис“, тогдашний Ландснбергис, которого ненавидели, со своей компанией, а сейчас - консерваторы, Движение либералов и крохи Партии свободы“, – писал он в воскресенье в Facebook.
Жемайтайтис назвал партию консерваторов „литовским ХАМАС“. „Можем ли мы быть спокойны, не организует ли Шимоните со своими левыми и какие-то выпады против евреев? Опыт у них есть!!!“ – писал он.
В день присяги, когда у сейма состоится протест против участия „Зари Немана“ в коалиции, Жемайтайтис призывает всех ехать к дому Витаутаса Ландсбергиса в Жверинасе и зажечь свечу в знак протеста против его деятельности, направленной против Литвы.
На этот план Жемайтайтиса отреагировал общественный деятель Андрюс Тапинас. Он позволил порталу поделиться его мыслями.
„Ремигиюс Жемайтайтис не останавливается – он призывает своих идти и зажигать свечи у дома профессора Ландсбергиса в знак протеста против антигосударственной деятельности его банды. Это мощно - участник новоиспеченного правящего большинства призывает терроризировать первого фактического главы страны в его доме.
Но лидер коричневорубашечников последователен. После свечей должно следовать предложение отметить желтым цветом дома евреев в Литве, а потом коричневорубашечники могут готовиться к проведению Хрустальной ночи“, – писал Тапинас.
Он обратился к Саулюсу Сквернялису, Лукасу Савицкасу, Гинтаутасу Палуцкасу и Роберту Духневичу с вопросом, придут ли они со свечами к дому Ландсбергиса. „Может, еще и факел захватите? Приходите, не оставляйте партнера в одиночестве“, – иронизировал он.
Он заметил, что в данной ситуации молчит и активная молодежь социал-демократов - Тадас Винокурас и Роберт Духневич. „Молчат все, кто радовался поддержкой британских лейбористов, ведь сейчас очень неприятно признавать, что мы они связались с коричневорубашечником местным Освальдом Мосли. Еще один молодой социал-демократ Русланас Барановас что-то промычал про то, что „Заря Немана“ - плохой выбор, но уж очень хочется быть у власти.
Я понимаю, что Жемайтайтис так реагирует на протестную акцию „Десять минут молчания“. По иронии предлагают молчать тогда, когда надо говорить. Еще более иронично - возмущена молодежь – привет, вы уже промолчали 13 октября“, – писал Тапинас.
Напомним, что после того как Совет Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) одобрил формирование правящей коалиции с демократическим союзом „Во имя Литвы“ и партией „Заря Немана“, которой руководит прославившийся антисемитскими заявлениями Ремигиюс Жемайтайтис, было объявлено о проведении акции протеста „Десять минут молчания“.
Сообщается, что в четверг, когда в здании парламента будут присягать новые депутаты, участники протеста обратятся к социал-демократам, демократическому союзу „Во имя Литвы“ и президенту Гитанасу Науседе с просьбой об изменении коалиции.
„Ваши действия уже нанесли огромный ущерб репутации Литвы, это показывает международная реакция и статьи в международных СМИ. Этот след вы уже не сотрете, но можете его смягчить. Мы обращаемся и к президенту Литвы: ваш авторитет среди избирателей может быть частью перемен“, – сказано в социальной сети.