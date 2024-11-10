Жемайтайтис придумал, как отреагировать на критику: приглашает зажечь свечи у дома Витаутаса Ландсбергиса

Он заметил, что в данной ситуации молчит и активная молодежь социал-демократов - Тадас Винокурас и Роберт Духневич. „Молчат все, кто радовался поддержкой британских лейбористов, ведь сейчас очень неприятно признавать, что мы они связались с коричневорубашечником местным Освальдом Мосли. Еще один молодой социал-демократ Русланас Барановас что-то промычал про то, что „Заря Немана“ - плохой выбор, но уж очень хочется быть у власти.