Жемайтайтис предложит либерализовать выдачу разрешений на работу с детьми

По словам политика, к работе с несовершеннолетними следует не допускать только лиц, осужденных за сексуальные преступления. Тогда как для лиц, осужденных за другие виды преступлений, срок судимости которых истек, такая возможность была бы восстановлена.
„Когда в прошлом году закон был принят, он был настолько строгим, что (в список) были включены лица, осужденные за все уголовные преступления – даже если срок их судимости истек, они не могут занимать должность“, – сказал Жемайтайтис.
„В этом нет никакой логики, ведь если учитель физкультуры был наказан за финансовые преступления, ненадлежащее ведение бухгалтерского учета или в юности где-то подрался, то в таком случае он не сможет занимать должность учителя или тренера“, - добавил он.
Однако, по его словам, лица, осужденные за сексуальные преступления, не смогут работать с детьми.
„Мы сохраняем это (ограничение) для осужденных за сексуальные преступления, по так называемым делам о педофилии – они не смогут работать с детьми до конца своей жизни“, - сказал лидер „Зари Немана“.
В проекте допущена ошибка
Жемайтайтис пояснил, что в одном из сопроводительных актов проекта была допущена ошибка – в сравнительном законопроекте говорилось, что запрет на работу с детьми будет снят и для лиц, осужденных за сексуальные преступления.
Внимание на ошибку в своем аккаунте в Facebook обратил председатель Комитета Сейма по правам человека (КПЧ) Лауринас Шедвидис.
Однако Жемайтайтис заверил, что ошибка будет исправлена, и проект Закона об основах защиты прав ребенка будет перерегистрирован.
„Там была допущена ошибка, эту ошибку надо исправить и перерегистрировать (проект)“, - заверил парламентарий.
Напомним, что в предыдущем созыве Сейм принял поправки в Закон об основах защиты прав ребенка и Кодекс об административных правонарушениях, которые обязали лиц, намеревающихся заниматься деятельностью, связанной с детьми, иметь выданный код легальной работы с детьми (QR-код).
Непроверка кода наказывается штрафом в размере от 300 до 500 евро, а повторное нарушение – штрафом в размере от 500 до 1000 евро. Более высокий штраф будет назначен, если будет установлено, что деятельность осуществляется осужденным лицом, - от 3000 до 5000 евро, а при повторном выявлении такого случая – от 5000 до 6000 евро.
Работодателям придется впервые проверить действительность кода для работы с детьми не позднее 30 апреля 2025 года.