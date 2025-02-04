2025.02.04 06:54

Жемайтайтис предложит либерализовать выдачу разрешений на работу с детьми

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Remigijus Žemaitaitis
Remigijus Žemaitaitis
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Председатель „Зари Немана“ Ремигиюс Жемайтайтис утверждает, что предложит либерализовать выдачу разрешений на работу с детьми.

По словам политика, к работе с несовершеннолетними следует не допускать только лиц, осужденных за сексуальные преступления. Тогда как для лиц, осужденных за другие виды преступлений, срок судимости которых истек, такая возможность была бы восстановлена.

„Когда в прошлом году закон был принят, он был настолько строгим, что (в список) были включены лица, осужденные за все уголовные преступления – даже если срок их судимости истек, они не могут занимать должность“, – сказал Жемайтайтис.

„В этом нет никакой логики, ведь если учитель физкультуры был наказан за финансовые преступления, ненадлежащее ведение бухгалтерского учета или в юности где-то подрался, то в таком случае он не сможет занимать должность учителя или тренера“, - добавил он.

Однако, по его словам, лица, осужденные за сексуальные преступления, не смогут работать с детьми.

„Мы сохраняем это (ограничение) для осужденных за сексуальные преступления, по так называемым делам о педофилии – они не смогут работать с детьми до конца своей жизни“, - сказал лидер „Зари Немана“.

В проекте допущена ошибка

Жемайтайтис пояснил, что в одном из сопроводительных актов проекта была допущена ошибка – в сравнительном законопроекте говорилось, что запрет на работу с детьми будет снят и для лиц, осужденных за сексуальные преступления.

Внимание на ошибку в своем аккаунте в Facebook обратил председатель Комитета Сейма по правам человека (КПЧ) Лауринас Шедвидис.

Однако Жемайтайтис заверил, что ошибка будет исправлена, и проект Закона об основах защиты прав ребенка будет перерегистрирован.

„Там была допущена ошибка, эту ошибку надо исправить и перерегистрировать (проект)“, - заверил парламентарий.

Напомним, что в предыдущем созыве Сейм принял поправки в Закон об основах защиты прав ребенка и Кодекс об административных правонарушениях, которые обязали лиц, намеревающихся заниматься деятельностью, связанной с детьми, иметь выданный код легальной работы с детьми (QR-код).

Непроверка кода наказывается штрафом в размере от 300 до 500 евро, а повторное нарушение – штрафом в размере от 500 до 1000 евро. Более высокий штраф будет назначен, если будет установлено, что деятельность осуществляется осужденным лицом, - от 3000 до 5000 евро, а при повторном выявлении такого случая – от 5000 до 6000 евро.

Работодателям придется впервые проверить действительность кода для работы с детьми не позднее 30 апреля 2025 года.

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