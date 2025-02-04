Жемайтайтис предложит либерализовать выдачу разрешений на работу с детьми

По словам политика, к работе с несовершеннолетними следует не допускать только лиц, осужденных за сексуальные преступления. Тогда как для лиц, осужденных за другие виды преступлений, срок судимости которых истек, такая возможность была бы восстановлена.

„Когда в прошлом году закон был принят, он был настолько строгим, что (в список) были включены лица, осужденные за все уголовные преступления – даже если срок их судимости истек, они не могут занимать должность“, – сказал Жемайтайтис.