2024.11.11 13:19

Жемайтайтис пообещал изменить свою риторику после критики за антисемитские высказывания

 
Раминта Маяускайте
ru.DELFI.lt
ELTA
L﻿ietuvos socialdemokratų partija, Demokratų sąjunga "Vardan Lietuvos" ir partija”Nemuno aušra" pasirašė koalicinę sutartį. 
L﻿ietuvos socialdemokratų partija, Demokratų sąjunga "Vardan Lietuvos" ir partija”Nemuno aušra" pasirašė koalicinę sutartį. 
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Как заявил лидер партии „Заря НеманаРемигиюс Жемайтайтис, который на выходных вновь привлек внимание правоохранительных органов своими высказываниями в одной из социальных сетей, борьба с антисемитизмом является важной задачей этого правящего большинства.

„Мы поддерживаем позицию о том, что борьба с антисемитизмом должна быть. Нельзя быть терпимым к таким вещам. (...) Позвольте этому правительству работать и на деле доказать, чего оно стоит“, – заявил Р. Жемайтайтис журналистам в понедельник после подписания коалиционного соглашения в Сейме.

Немногим ранее эту же мысль высказала председатель социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) Вилия Блинкявичюте.

„Одним из обязательств нашего коалиционного соглашения является борьба с антисемитизмом“, — заявила политик, не сдержавшая своего обещания стать премьер-министром.

Однако, на вопрос представителей СМИ о том, как она планирует бороться с постами Р. Жемайтайтиса в фейсбуке, В. Блинкявичюте передала микрофон самому лидеру „Зари Немана“.

„Вопрос, скорее всего, адресован мне. Это мой личный профиль в Facebook. Я работаю и пишу в нем. Если уж вы заговорили об антисемитизме, то я, как политик, уже поплатился решением Конституционного Суда – я был вынужден покинуть Сейм и рисковал не быть избранным“, – пояснил Р. Жемайтайтис.

„Тем, кто был оскорблен или не так понял мои высказывания, то за них я могу только извиниться“, – сказал он.

Он обещает изменить риторику

Также Р. Жемайтайтис, ставший представителем правящей коалиции, заявил об изменении своей риторики.

„Наблюдайте за процессом, следите за моим „фейсбуком“, и вы увидите изменения, которые будут отражать решения правящего большинства“, – сказал политик.

В понедельник, несмотря на критику со стороны зарубежных партнеров, Социал-демократическая партия Литвы (СДПЛ), формирующая правящее большинство, подписала коалиционное соглашение с „Зарей Немана“ и союзом демократов „Во имя Литвы“.

Коалиция из трех вышеупомянутых политических сил обеспечит себе уверенное большинство в новом Сейме – 86 мандатов из 141.

ELTA напоминает, что в воскресенье Р. Жемайтайтис возмущался в Facebook акцией протеста против решения включить „Зарю Немана“ в правящую коалицию, проходившей возле парламента в день приведения к присяге нового Сейма. Он обвинил в этой инициативе консерваторов и назвал их партию „Литовским хамасом“.

По мнению Генпрокуратуры, эти заявления лидера партии „Заря Немана“ Р. Жемайтайтиса могут обладать признаками преступления. Поэтому Главному комиссариату полиции Вильнюсского уезда было поручено решить вопрос о начале предварительного расследования.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии