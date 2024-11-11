Жемайтайтис пообещал изменить свою риторику после критики за антисемитские высказывания

„Мы поддерживаем позицию о том, что борьба с антисемитизмом должна быть. Нельзя быть терпимым к таким вещам. (...) Позвольте этому правительству работать и на деле доказать, чего оно стоит“, – заявил Р. Жемайтайтис журналистам в понедельник после подписания коалиционного соглашения в Сейме.
Немногим ранее эту же мысль высказала председатель социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) Вилия Блинкявичюте.
„Одним из обязательств нашего коалиционного соглашения является борьба с антисемитизмом“, — заявила политик, не сдержавшая своего обещания стать премьер-министром.
Однако, на вопрос представителей СМИ о том, как она планирует бороться с постами Р. Жемайтайтиса в фейсбуке, В. Блинкявичюте передала микрофон самому лидеру „Зари Немана“.
„Вопрос, скорее всего, адресован мне. Это мой личный профиль в Facebook. Я работаю и пишу в нем. Если уж вы заговорили об антисемитизме, то я, как политик, уже поплатился решением Конституционного Суда – я был вынужден покинуть Сейм и рисковал не быть избранным“, – пояснил Р. Жемайтайтис.
„Тем, кто был оскорблен или не так понял мои высказывания, то за них я могу только извиниться“, – сказал он.
Он обещает изменить риторику
Также Р. Жемайтайтис, ставший представителем правящей коалиции, заявил об изменении своей риторики.
„Наблюдайте за процессом, следите за моим „фейсбуком“, и вы увидите изменения, которые будут отражать решения правящего большинства“, – сказал политик.
В понедельник, несмотря на критику со стороны зарубежных партнеров, Социал-демократическая партия Литвы (СДПЛ), формирующая правящее большинство, подписала коалиционное соглашение с „Зарей Немана“ и союзом демократов „Во имя Литвы“.
Коалиция из трех вышеупомянутых политических сил обеспечит себе уверенное большинство в новом Сейме – 86 мандатов из 141.
ELTA напоминает, что в воскресенье Р. Жемайтайтис возмущался в Facebook акцией протеста против решения включить „Зарю Немана“ в правящую коалицию, проходившей возле парламента в день приведения к присяге нового Сейма. Он обвинил в этой инициативе консерваторов и назвал их партию „Литовским хамасом“.
По мнению Генпрокуратуры, эти заявления лидера партии „Заря Немана“ Р. Жемайтайтиса могут обладать признаками преступления. Поэтому Главному комиссариату полиции Вильнюсского уезда было поручено решить вопрос о начале предварительного расследования.