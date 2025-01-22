Жемайтайтис: планы государственного совета обороны – "серая зона" без ответов

„ГСО становится серой зоной, которая не дает ответов ни на один вопрос. Я хочу, чтобы подробно перечислили, сколько в финансировании пойдет на зарплаты, инфраструктуру и вооружение. Если я правильно посчитал, то вооружение, за все истребованные деньги, составит от 0,6 проц. до 1 проц.“, – сказал в среду Р. Жемайтайтис в эфире радиостанции Žinių radijas.

„Я остаюсь при своем мнении. Мне нравятся цифры, и мне нравится математика. Я не беру цифры с потолка. А когда говорят о 5-6 проц., то было бы хорошо, чтобы ГСО предоставил, какие правовые акты или законы менять“, – добавил он.