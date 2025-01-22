Жемайтайтис: планы государственного совета обороны – "серая зона" без ответов

„ГСО становится серой зоной, которая не дает ответов ни на один вопрос. Я хочу, чтобы подробно перечислили, сколько в финансировании пойдет на зарплаты, инфраструктуру и вооружение. Если я правильно посчитал, то вооружение, за все истребованные деньги, составит от 0,6 проц. до 1 проц.“, – сказал в среду Р. Жемайтайтис в эфире радиостанции Žinių radijas.
„Я остаюсь при своем мнении. Мне нравятся цифры, и мне нравится математика. Я не беру цифры с потолка. А когда говорят о 5-6 проц., то было бы хорошо, чтобы ГСО предоставил, какие правовые акты или законы менять“, – добавил он.
Политик отметил, что обсуждения в коалиции по этому вопросу еще не начались. Кроме того, по его словам, участвовавшие в заседании ГСО члены коалиции – спикер Сейма Саулюс Сквернялис, премьер-министр Гинтаутас Палуцкас и министр национальной обороны Довиле Шакалене – пока не раскрыли, на какие цели будут направлены эти средства.
По словам Р. Жемайтайтиса, также вызывает вопросы и тот факт, что, несмотря на то что Андрюс Кубилюс занимает должность еврокомиссара по обороне, глава государства Гитанас Науседа не обращался ни к нему, ни к другим европейским лидерам по поводу возможности финансирования этих нужд за счет средств Евросоюза (ЕС).
„В фонде ЕС есть 600 млрд евро. По представлению президента А. Кубилюс был утвержден на должность еврокомиссара. Поэтому вопрос, почему с А. Кубилюсом не разговаривали в ноябре, декабре и в начале января. Это выглядит очень интересно и странно“, – заявил Р. Жемайтайтис.
„Президент должен взяться за созыв Евросовета и решить вопрос о буферных зонах, граничащих с третьими странами, вооружениях и общем пакете. Я этого не вижу“, – сказал он, подчеркнув, что ЕС однозначно должен инвестировать в оборону стран, граничащих с третьими странами.
Председатель „Зари Немана“ также подчеркнул, что для финансирования подобных оборонных нужд за счет лишь возможностей Литвы потребуется резкое повышение НДС, акцизов и налога на прибыль.
„Коалиция не в силах найти средства. Суть в том, что придется ввести новые налоги, НДС придется повысить на 2 проц. до 23 проц., акциз придется повысить с 10 до 16 проц., налог на прибыль – с 16 проц. до 20 проц. И тут 1,5 млрд евро“, – пояснил он.
На прошлой неделе Государственный совет обороны (ГСО) договорился ежегодно в период 2026-2030 годов выделять на оборону 5-6 проц. валового внутреннего продукта (ВВП).
Как сообщалось ранее, после заседания Госсовета обороны в октябре было объявлено, что армейская дивизия не сможет достичь полной боевой готовности к 2030 году, как планировалось. По оценке президента, если финансирование национальной обороны не будет увеличено, и ситуация в оборонной промышленности не изменится, то дивизия наберет мощность только в 2036-2040 годах.
Глава государства Г. Науседа ранее заявлял, что для формирования дивизии к намеченному сроку ассигнования на оборону должны составить 5,5 проц. ВВП.
ГСО одобрил предложение о формировании национальной дивизии еще в мае 2023 года.