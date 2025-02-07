Жемайтайтис отреагировал на заявления президента: это может быть воспринято как политическое преследование

„Если президент, ссылаясь на политические разногласия, призывает к юридическим действиям в отношении политического оппонента, это может быть воспринято как злоупотребление полномочиями или политическое преследование. Это может подорвать доверие общественности к демократическому процессу и создать атмосферу страха среди оппозиционных партий“, - написал Жемайтайтис в своем посте в Facebook.
„Хотя в компетенцию президента входят вопросы коррупции, неправомерного поведения или незаконной деятельности, если таковые существуют, предложение о том, что политического оппонента следует судить исключительно за его взгляды на военные расходы, переходит границы. Существует риск того, что система правосудия будет политизирована, свобода слова будет подавлена, а демократия будет подорвана“, - добавляет он.
По мнению политика, подобные заявления президента ставят под сомнение принцип правового государства и обеспечения независимости судов.
„Преследование политических оппонентов: даже если судебный процесс не начнется, предложение президента о том, что г-на X следует судить за его взгляды, по-видимому, является целенаправленной атакой на политического оппонента. Это подрывает демократическое правило, согласно которому политическая конкуренция должна быть честной и основываться на идеях, а не на запугивании“, - добавляет он.
Более того, по мнению Жемайтайтиса, это представляет угрозу не только свободе слова, но и демократической концепции государства.
Президент Гитанас Науседа в четверг заявил, что Жемайтайтис, искажая предложения по финансированию обороны, пугает людей. Глава государства отметил, что за это политику может грозить уголовная ответственность.
„Подобные заявления очень серьезные, они действительно вызывают много путаницы как здесь, в Литве, пугая людей. Потому что то, что делается, это запугивание людей. А это, в том числе, грозит уголовной ответственностью, если, например, подобная чушь и ее распространение вызовет панику среди вкладчиков. За такие речи господин Жемайтайтис должен оказаться на скамье подсудимых“, - в четверг журналистам сказал Науседа.
Напомним, что после затяжных споров внутри правящего большинства в понедельник по инициативе социал-демократов созывается коалиционный совет. По словам советника премьер-министра Юстинаса Аргустаса, на встрече планируется обсудить актуальные политические вопросы, программу мер правительства, предлагаемые изменения во второй пенсионной ступени и другие вопросы.