Жемайтайтис отказывается от депутатского мандата

В понедельник политик подал заявление в Главизбирком. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь ГИК Индре Раманавичене.
"29 апреля, в 9.37 ч. ГИК по электронной почте получила заявление Ремигиюса Жемайтайтиса об отказе от депутатского мандата", – сказала Раманавичене.
"Этот вопрос будет обсуждаться на ближайшем заседании ГИК", – прибавила она.
Ближайшее заседание ГИК намечено на 2 мая.
Напомним, что в минувший четверг Конституционный Суд (КС) признал, что депутат Сейма Ремигиюс Жемайтайтис своими антисемитскими высказываниями нарушил присягу депутата и грубо нарушил Конституцию.
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