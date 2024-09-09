Жемайтайтис осудил поступок члена партии "Заря Немана", совершившую ДТП

„Мы предложили ей написать заявление об исключении из списка. Она выполнила эту простбу. Но Избирательный кодекс такой возможности не предусматривает. Видимо, после прохождения в Сейм нужно будет собрать 85 парламентариев и изменить Избирательный кодекс, предусмотрев возможность того, что человек будет иметь возможность отказаться баллотироваться даже за 3-5 дней до досрочного голосования“, - сказал Elta Р. Жемайтайтис, не жалея критики в адрес Г. Марковичене, внесенной в список партии "Заря Немана“ под номером восемь.

„Если ты употребляешь алкоголь, или была свадьба, или что-то еще… После употребления алкоголя вызывайте такси и проблем не будет. Теперь она заработала себе немало неприятностей на всю жизнь. Все это никуда не денется: дети будут видеть, и вся семья будет знать“, - сказал он, сомневаясь, что кто-нибудь проголосует за Г. Марковичене на выборах в Сейм.