2024.09.09 14:23

Жемайтайтис осудил поступок члена партии "Заря Немана", совершившую ДТП

 
Бенас Бруналас
ELTA
ru.DELFI.lt
Р. Жемайтайтис и Г. Марковичене
Р. Жемайтайтис и Г. Марковичене
ФОТО: Delfi

Лидер партии "Заря Немана" Ремигиюс Жемайтайтис осуждает поступок кандидата в депутаты Сейма от партии Гитаны Марковичене, которая села за руль в нетрезвом виде. Политик утверждает, что членство коллеги в партии уже приостановлено, и в ближайшее время это решение также будет оценено правлением партии "Заря Немана“. Однако, отмечает Р. Жемайтайтис, Г. Марковичене, которая села за руль в нетрезвом виде и стала виновником аварии, останется в списке кандидатов в депутаты Сейма, поскольку возможности ее исключить уже нет.

„Мы предложили ей написать заявление об исключении из списка. Она выполнила эту простбу. Но Избирательный кодекс такой возможности не предусматривает. Видимо, после прохождения в Сейм нужно будет собрать 85 парламентариев и изменить Избирательный кодекс, предусмотрев возможность того, что человек будет иметь возможность отказаться баллотироваться даже за 3-5 дней до досрочного голосования“, - сказал Elta Р. Жемайтайтис, не жалея критики в адрес Г. Марковичене, внесенной в список партии "Заря Немана“ под номером восемь.

„Если ты употребляешь алкоголь, или была свадьба, или что-то еще… После употребления алкоголя вызывайте такси и проблем не будет. Теперь она заработала себе немало неприятностей на всю жизнь. Все это никуда не денется: дети будут видеть, и вся семья будет знать“, - сказал он, сомневаясь, что кто-нибудь проголосует за Г. Марковичене на выборах в Сейм.

„После этого происшествия я очень сомневаюсь, что она получит поддержку многих людей“, - сказал Р. Жемайтайтис.

Хотя авария произошла в прошлый вторник, политик сказал, что узнал о ней только в понедельник из СМИ.

„Я сам вернулся из поездки, статью прочитал только после того, как вышел из самолета“, - сказал политик.

В понедельник ELTA сообщила, что кандидат в Сейм от партии "Заря Немана“ Г. Марковичене подозревается в совершении ДТП в Каунасе, будучи в нетрезвом состоянии, и побеге с места происшествия. Концентрация алкоголя у Г. Марковичене составила 2,39 промилле, что является средней степенью опьянения.

Авария произошла в минувший вторник примерно в 17.30 в Каунасе на улице Инициаторю.

Полиция сообщила, что автомобиль Mercedes-Benz, которым управляла нетрезвая 47-летняя женщина, задела припаркованный автомобиль Ford и скрылась с места ДТП.

У водителя, которая вскоре вернулась, была установлена средняя степень опьянения.

Представитель департамента полиции Рамунас Матонис подтвердил Elta, что в результате вышеупомянутого ДТП состояние алкогольного опьянения было установлено у Г. Марковичене.

С Г. Марковичене Elta связаться не удалось.

В случае такого состояния опьянения, как установлено у Г. Марковичене, полиция начинает досудебное расследование по факту вождения в нетрезвом виде, водителю грозит уголовная ответственность.

ELTA напоминает, что совет партии "Заря Немана“, заседавший в конце июля, утвердил список кандидатов в Сейм, который возглавит Ремигиюс Жемайтайтис, нарушивший присягу парламентария и отказавшийся от мандата.

Г. Марковичене зарегистрирована под восьмым номером в одномандатном округе Пятрашюнай-Гричюпис.

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