Жемайтайтис обратился к послам стран НАТО и ЕC в Литве: ни я, ни "Заря Немана" не являемся антисемитскими

„Политические оппоненты, проигравшие недавно прошедшие выборы в парламент Литвы, активно распространяют информацию о том, что и я, и политическая партия „Заря Немана“, которая будет участвовать в правящей коалиции, придерживаемся антисемитских взглядов. Лично хочу Вас заверить, что это не так и никогда не было“, – говорится в письме Р. Жемайтайтиса.

„Я уважаю всех людей разных национальностей, которые на протяжении веков внесли и способствуют сохранению независимости Литвы и росту ее благосостояния. Я считаю, что равенство всех людей, уважение к индивидуальности и человеческому достоинству каждого является основой верховенства любого закона“, – говорится в обращении.