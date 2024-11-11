Жемайтайтис обратился к послам стран НАТО и ЕC в Литве: ни я, ни "Заря Немана" не являемся антисемитскими

„Политические оппоненты, проигравшие недавно прошедшие выборы в парламент Литвы, активно распространяют информацию о том, что и я, и политическая партия „Заря Немана“, которая будет участвовать в правящей коалиции, придерживаемся антисемитских взглядов. Лично хочу Вас заверить, что это не так и никогда не было“, – говорится в письме Р. Жемайтайтиса.
„Я уважаю всех людей разных национальностей, которые на протяжении веков внесли и способствуют сохранению независимости Литвы и росту ее благосостояния. Я считаю, что равенство всех людей, уважение к индивидуальности и человеческому достоинству каждого является основой верховенства любого закона“, – говорится в обращении.
В письме дипломатам Р. Жемайтайтис подчеркивает, что его публично высказанная критика, принятая за проявление антисемитизма, на самом деле была направлена не против еврейского народа, а против действий Израиля в Палестине.
„Я лишь выразил критику последних действий Израиля в Палестине, которые, кстати, также подвергаются критике со стороны многих политических лидеров во всем мире (...). Именно вся эта критика стала мишенью политических оппонентов и громко эксплуатировалась ими в период выборов“, – пишет политик, подчеркивая, что неоднократно извинялся перед еврейскими представителями за свою неверно истолкованную речь.
„Я не раз, в том числе в средствах массовой информации, извинялся перед еврейским народом за то, что политические оппоненты транслировали мою критику как мой якобы „антисемитизм“ и это могло оскорбить часть еврейского народа“, – пишет Р. Жемайтайтис в письме, адресованном послам государств НАТО и ЕС в Литве.