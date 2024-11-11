2024.11.11 09:58

Жемайтайтис обратился к послам стран НАТО и ЕC в Литве: ни я, ни "Заря Немана" не являемся антисемитскими

 
Аустея Паулайскайте
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Remigijus Žemaitaitis
Remigijus Žemaitaitis
ФОТО: Andrius Ufartas | Elta

В ответ на критику, высказанную представителями зарубежных стран по поводу решения Социал-демократической партии Литвы пригласить обвиняемого в антисемитизме Ремигиюса Жемайтайтиса в правящую коалицию Литвы, лидер этой партии обратился к послам стран НАТО и Евросоюза (ЕС) в Литве. В своем письме к дипломатам политик утверждает, что ни он, ни возглавляемая им партия не являются антисемитами.

„Политические оппоненты, проигравшие недавно прошедшие выборы в парламент Литвы, активно распространяют информацию о том, что и я, и политическая партия „Заря Немана“, которая будет участвовать в правящей коалиции, придерживаемся антисемитских взглядов. Лично хочу Вас заверить, что это не так и никогда не было“, – говорится в письме Р. Жемайтайтиса.

„Я уважаю всех людей разных национальностей, которые на протяжении веков внесли и способствуют сохранению независимости Литвы и росту ее благосостояния. Я считаю, что равенство всех людей, уважение к индивидуальности и человеческому достоинству каждого является основой верховенства любого закона“, – говорится в обращении.

В письме дипломатам Р. Жемайтайтис подчеркивает, что его публично высказанная критика, принятая за проявление антисемитизма, на самом деле была направлена ​​не против еврейского народа, а против действий Израиля в Палестине.

„Я лишь выразил критику последних действий Израиля в Палестине, которые, кстати, также подвергаются критике со стороны многих политических лидеров во всем мире (...). Именно вся эта критика стала мишенью политических оппонентов и громко эксплуатировалась ими в период выборов“, – пишет политик, подчеркивая, что неоднократно извинялся перед еврейскими представителями за свою неверно истолкованную речь.

„Я не раз, в том числе в средствах массовой информации, извинялся перед еврейским народом за то, что политические оппоненты транслировали мою критику как мой якобы „антисемитизм“ и это могло оскорбить часть еврейского народа“, – пишет Р. Жемайтайтис в письме, адресованном послам государств НАТО и ЕС в Литве.

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