Жемайтайтис о решении выделять на оборону до 6% ВВП: это неосуществимо и нерационально

„Это неосуществимо и нерационально“, – сказал агентству Elta Р. Жемайтайтис.
„Также не следует забывать, что Государственный совет обороны носит рекомендательный характер и не является обязательным ни для Сейма, ни для правительства, ни для кого-либо еще“, – подчеркнул политик.
Р. Жемайтайтис отмечает, что также непонятно, из каких источников планируется увеличить расходы на оборону.
„Мне совершенно не ясны финансовые источники. В Госсовете обороны сказали, что нам нужно выделить 6 проц. ВВП, но он может через месяц сказать, что мы должны 10 проц. выделить... То прежде всего надо сказать, откуда эти деньги поступают“, – подчеркнул он.
Поэтому „неманец“ подчеркивает, что возглавляемая им фракция в Сейме не поддержит эти решения. По его словам, в настоящее время средств, выделяемых на национальную оборону Литвы, достаточно.
„Государство должно усилить оборону, но выделить 6 проц. без согласия Евросоюза и выделения финансирования я никаких возможностей не вижу“, – подчеркнул политик
Однако Р. Жемайтайтис уверяет, что будет требовать от президента разъяснений, из каких источников будут увеличены расходы на национальную оборону.
„Предложу – так как президент является нашим четвертым партнером по коалиции, потому что он утвердил наше правящее большинство – чтобы он внес законопроекты, что он предлагает увеличить и откуда взять финансирование. Не правительство должно будет принести, что повышает НДС, не правительство должно принести, что повышает акциз, а президент должен принести это“, – заявил председатель партии „Заря Немана“.
„В этом случае каждый возьмет на себя политическую ответственность. И когда у народа спросят, как он оценивает депутатов Сейма и правительства, в этом случае отрицательно будет оцениваться и президент“, – подчеркнул он.
Во время пятничного заседания ГСО было принято решение о ежегодном выделении 5-6 проц. ВВП на оборону страны в период 2026–2030 годов.