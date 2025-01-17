Жемайтайтис о решении выделять на оборону до 6% ВВП: это неосуществимо и нерационально

„Это неосуществимо и нерационально“, – сказал агентству Elta Р. Жемайтайтис.

„Также не следует забывать, что Государственный совет обороны носит рекомендательный характер и не является обязательным ни для Сейма, ни для правительства, ни для кого-либо еще“, – подчеркнул политик.

Р. Жемайтайтис отмечает, что также непонятно, из каких источников планируется увеличить расходы на оборону.

„Мне совершенно не ясны финансовые источники. В Госсовете обороны сказали, что нам нужно выделить 6 проц. ВВП, но он может через месяц сказать, что мы должны 10 проц. выделить... То прежде всего надо сказать, откуда эти деньги поступают“, – подчеркнул он.