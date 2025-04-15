Жемайтайтис не поддержит идею ввода национальных санкций против России и Беларуси: они не сработают

„Литва была бы готова рассмотреть национальные санкции. Хочу отметить, что применение санкций отдельными государствами, к сожалению, оказывает на агрессора гораздо меньшее воздействие, нежели санкционный пакет со стороны всего Сообщества. (…) Возможно, мы нашли бы немало единомышленников. Однако я все же выступаю за то, чтобы санкции ЕС не просто продлевали, но мы должны говорить и действовать, планируя семнадцатый пакет санкций, который сейчас рассматривается“, — заявил Г. Науседа журналистам в Президентском дворце.