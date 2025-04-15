2025.04.15 12:00

Жемайтайтис не поддержит идею ввода национальных санкций против России и Беларуси: они не сработают

 
Elta
ru.DELFI.lt
Remigijus Žemaitaitis
Remigijus Žemaitaitis
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Elta

Председатель партии „Заря НеманаРемигиюс Жемайтайтис скептически относится к дискуссиям о предоставлении Литве возможности ввести национальные санкции против России и Беларуси. По его словам, если Евросоюз (ЕС) не продлит санкции, введенные против этих стран, то введенные Литвой экономические ограничения не сработают.

„Национальные санкции не сработают, невозможно, чтобы они сработали. Если не будет регионального соглашения, мы ничего не сможем сделать. Просто посмотрите на порты и посмотрите на продукцию, откуда она уходит“, — заявил Р. Жемайтайтис журналистам в Сейме во вторник.

„Литва начала войну с Китаем, как-то эта идея затихла, Литва начала дружбу с Тайванем — мы остались с абсолютным нулем“, — подчеркнул он, говоря о возможном примере для других стран.

Парламентарий заявил, что согласен с позицией премьер-министра Гинтаутаса Палуцкаса о том, что такое решение должно приниматься на региональном уровне.

Со своей стороны президент Гитанас Науседа заявил в пятницу, что Литва будет готова ввести национальные санкции в случае непродления Европой нынешних ограничений против России и Беларуси.

„Литва была бы готова рассмотреть национальные санкции. Хочу отметить, что применение санкций отдельными государствами, к сожалению, оказывает на агрессора гораздо меньшее воздействие, нежели санкционный пакет со стороны всего Сообщества. (…) Возможно, мы нашли бы немало единомышленников. Однако я все же выступаю за то, чтобы санкции ЕС не просто продлевали, но мы должны говорить и действовать, планируя семнадцатый пакет санкций, который сейчас рассматривается“, — заявил Г. Науседа журналистам в Президентском дворце.

Срок действия нынешних санкций ЕС против России истекает в июле.

На прошлой неделе предложение о продлении национальных санкций против граждан России и Беларуси прошло очередное голосование в Сейме.

Согласно действующему закону о национальных санкциях, данные ограничительные меры действуют до 2 мая 2025 года. Предлагалось продлить этот срок еще на год.

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