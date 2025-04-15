Жемайтайтис не поддержит идею ввода национальных санкций против России и Беларуси: они не сработают

„Национальные санкции не сработают, невозможно, чтобы они сработали. Если не будет регионального соглашения, мы ничего не сможем сделать. Просто посмотрите на порты и посмотрите на продукцию, откуда она уходит“, — заявил Р. Жемайтайтис журналистам в Сейме во вторник.
„Литва начала войну с Китаем, как-то эта идея затихла, Литва начала дружбу с Тайванем — мы остались с абсолютным нулем“, — подчеркнул он, говоря о возможном примере для других стран.
Парламентарий заявил, что согласен с позицией премьер-министра Гинтаутаса Палуцкаса о том, что такое решение должно приниматься на региональном уровне.
Со своей стороны президент Гитанас Науседа заявил в пятницу, что Литва будет готова ввести национальные санкции в случае непродления Европой нынешних ограничений против России и Беларуси.
„Литва была бы готова рассмотреть национальные санкции. Хочу отметить, что применение санкций отдельными государствами, к сожалению, оказывает на агрессора гораздо меньшее воздействие, нежели санкционный пакет со стороны всего Сообщества. (…) Возможно, мы нашли бы немало единомышленников. Однако я все же выступаю за то, чтобы санкции ЕС не просто продлевали, но мы должны говорить и действовать, планируя семнадцатый пакет санкций, который сейчас рассматривается“, — заявил Г. Науседа журналистам в Президентском дворце.
Срок действия нынешних санкций ЕС против России истекает в июле.
На прошлой неделе предложение о продлении национальных санкций против граждан России и Беларуси прошло очередное голосование в Сейме.
Согласно действующему закону о национальных санкциях, данные ограничительные меры действуют до 2 мая 2025 года. Предлагалось продлить этот срок еще на год.