Жемайтайтис надеется, что "Заря Немана" получит приглашение присоединиться к правящей коалиции

Поэтому политик уверяет, что все еще ждет приглашения социал-демократов присоединиться к правящей коалиции вместе с Союзом демократов „Во имя Литвы“.
„Заря Немана может стать той силой, которая имеет 20 членов Сейма и может принести очень четкие, стабильные позиции“, - сказал Elta Р. Жемайтайтис.
„Я сижу очень спокойно, потому что точно знаю, что на этот раз здравый смысл должен победить, эмоции не должны возобладать. Но с одной стороны, я рад, что они не формируют эту коалицию импульсивно“, - сказал он.
По мнению политика, наиболее устойчивую правящую коалицию могли бы составить представители социал-демократов, „Во имя Литвы“ и „Заря Немана“.
„52 представителя социал-демократов, 14 Саулюса Сквернялиса, 20 „Зари Немана“ – это большинство с 86 мандатами, это конституционное большинство. Добавьте еще 3 (представителя – ELTA) Избирательной акции поляков Литвы, Виктора Федорова, который хочет работать в правящем большинстве и у нас есть 90 членов Сейма“, - не скрывал политик своих амбиций работать в правящем большинстве.
По его словам, все остальные коалиционные формирования не будут устойчивым вариантом.
„От социал-демократов зависит, хотят ли они видеть развивающееся государство или все-таки застойное государство. При 76 мандатах, я думаю, будет стагнация“, - сказал Р. Жемайтайтис, подчеркнув нестабильность будущей фракции „аграриев“.