Жемайтайтис надеется, что "Заря Немана" получит приглашение присоединиться к правящей коалиции

Поэтому политик уверяет, что все еще ждет приглашения социал-демократов присоединиться к правящей коалиции вместе с Союзом демократов „Во имя Литвы“.

„Заря Немана может стать той силой, которая имеет 20 членов Сейма и может принести очень четкие, стабильные позиции“, - сказал Elta Р. Жемайтайтис.

„Я сижу очень спокойно, потому что точно знаю, что на этот раз здравый смысл должен победить, эмоции не должны возобладать. Но с одной стороны, я рад, что они не формируют эту коалицию импульсивно“, - сказал он.

По мнению политика, наиболее устойчивую правящую коалицию могли бы составить представители социал-демократов, „Во имя Литвы“ и „Заря Немана“.