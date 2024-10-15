Жемайтайтис или консерваторы: социал-демократам, возможно, придется принять непопулярное решение

В первом туре больше всего мандатов – 18 – получили соцдемы, на втором месте консерваторы (17), а на третьем „Заря Немана“ – 14 мандатов. Лидеры соцдемов говорят, что хотят формировать коалицию с демократическим союзом „Во имя Литвы“ Саулюса Сквернялиса (8 мандатов в первом туре), „крестьянами“ (6) и быть может Движением либералов (7).
Однако Жемайтайтис повторяет, что без него у соцдемов не хватит мандатов для стабильной работы большинства, а консерваторы упоминают о возможности создания „радужной коалиции“, несмотря на то, что Вилия Блинкявичюте уже дала понять Габриэлюсу Ландсбергису, чтобы он „политически не приставал“ к соцдемам.
На пресс-конференции после выборов на вопрос, видит ли она возможность работы с Жемайтайтисом, Блинкявичюте ответила - „нет“. Но на самом ли деле соцдемам хватит мандатов для формирования стабильной коалиции без „Зари Немана“?
„Выборы еще не завершились, они продолжаются, первый тур - только первая остановка. Во втором туре у всех нас есть кандидаты, мы постараемся воспользоваться вторым шансом. Поэтому говорить о коалиции, как будто ничто уже больше не изменится, было бы слишком смело. Мы сказали, что единственная красная линия - консерваторы, поскольку они взяли на себя обязательства за страну на 4 года, сейчас, по мнению общества, состав правительства должен меняться.
Коалицию начинают формировать те партии, которые более или менее гармонично работали вместе в оппозиции этого парламента,это соцдемы, „Во имя Литвы“ и „крестьяне“. Что касается других партий, то соцдемы не видят возможности сотрудничества с консерваторами, а говорить еще о присоединении каких-то фракций не имеет смысла, мы верим, что эти три партии могут составить правящее большинство“, – сказал Delfi вице-председатель соцдемов Гинтаутас Палуцкас.
„К словам Вилии Блинкявичюте надо отнестись очень серьезно, то, что она сказала, то и имела в виду, это позиция партии, мы сегодня не видим смысла, потребности или точек соприкосновения приглашать в коалицию кого-то еще, поскольку считаем, что сможем формировать большинство, после получения мандатов во втором туре“, – сказал он.
Можно заметить, что в ночь выборов Блинкявичюте всеми возможными способами старалась прямо не отвечать на вопрос, могла бы она работать с Жемайтайтисом. Утром она сказала, что не работала бы с ним. Однако, по словам Палуцкаса, все может быть.
Сам Жемайтайтис заявил, что соцдемы не могут не работать с „Зарей Немана“, если только не пригласят в коалицию консерваторов.
„Политика по большей части это не только политика, но и математика, основанная на подсчете голосов, или у тебя есть большинство или нет. Из того, что будет во втором туре и при оценке шансов, ведь если кандидат прошел во второй тур, необязательно он станет победителем, то коалиция из этих трех партий получится хрупкой.
Или если на выборах немного не повезет, то математически она вообще не сложится. Ведь политологи считают и говорят о слабой коалиции из 71-72 человек в лучшем случае, для старта этого недостаточно.
Но это оптимистический сценарий. По подсчетом тех же политологов, если коалиция будет с „Зарей Немана“, будет 80 мандатов, это уже ближе к конституционному большинству. Но если оценивать отдельных претендентов на участие в коалиции, например, взять тех же „крестьян“, то после их фиаско в первом туре, я бы ставила знак вопроса в одномандатных округах, ведь избиратели уже получили очень плохой сигнал - у партии нет фракции в парламенте, всего 6 мандатов“, – сказала член :“Зари Немана“ Агне Ширинскене.
Отвечая на вопрос, не исключает ли она возможности приглашения „Зари Немана“ в коалицию, Ширинскене сказала, что надо подождать результатов второго тура.
О том, что надо ждать, чем закончится второй тур, сказала и вице-председатель Союза отечества-Христианских демократов Литвы Радвиле Моркунайте-Микуленене.
„Второй тур может дать всякие результаты. У нас 32 вторых тура в одномандатных округах, я думаю, надо подождать две недели, тогда смотреть. Но мы открыты и для широкого участия в какой-то коалиции при поддержании такой стабильности и последовательности в сфере обороны, снижении бедности, если мы можем договориться, не вижу проблемы участия в соглашениях“, – сказала консерватор.
Почему после ясного заявления Блинкявичюте, консерваторы не отказываются от своей идеи влиться в правящее большинство?
„Это как определенное психологическое давление, поэтому наши однопартийцы и те, кто нас поддерживают злятся.
Мы пытаемся объяснить, что наша политическая система отличается тем, что есть традиционные партии – правая, левая, так бывает на выборах, одни у власти, потом другие берут на себя ответственность.
Сейчас явно, я так считаю, общество приняло такое решение, что коллеги-консерваторы должны обдумать свою политику, предложения, взять на себя ответственность за ошибки, допущенные за весь срок полномочий, это нормально. И несмотря на это все равно появляются эти предложения, может, давайте что-то слепим, сделаем. Все же мнение общества надо уважать, уважать надо результаты выборов. Мы сказали: спасибо, нет. Потом уже жестче сказали, нет, затем в ночь выборов уже конкретно и жестко было сказано нет“, – сказал Палуцкас.
Однако в многомандатных округах консерваторы получили всего на один мандат меньше, чем соцдемы, может это и побуждает думать о „радужной коалиции“.
„Это естественно, часто общества голосует за одну, другая - за другую партию, но я говорю об определенных базовых вещах правящей коалиции. Если консерваторы, которые были в коалиции с Партией свободы и Движением либералов, видят, что их становится меньше, Партия свободы вообще отпала, а число голосов в оппозиции растет, это значит, что общество хочет перемен, а не консервироваться в условиях нынешнего правительства“, – сказал Палуцкас.