Жемайтайтис и должность вице-спикера: Блинкявичюте призывает к обсуждениям без эмоций

„То, как работаем и что мы будем делать, мы обсудили в коалиционном соглашении и программе правительства. Это – два путеводителя, которыми и нужно руководствоваться. Мы ищем конструктивное решение, и я не сомневаюсь, что мы придем к согласию. И выделим на его поиски столько времени, сколько потребуется“, – добавила социал-демократ.