2024.12.18 15:31

Жемайтайтис и должность вице-спикера: Блинкявичюте призывает к обсуждениям без эмоций

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Vilija Blinkevičiūtė
Vilija Blinkevičiūtė
ФОТО: Orestas Gurevičius | Elta

В ответ на слова лидера партии „Заря НеманаРемигиюса Жемайтайтиса о возможном выходе из правящей коалиции, председатель Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) Вилия Блинкявичюте призывает коллег по коалиции решить вопрос взаимных трений. По мнению депутата Европарламента, публичные эмоциональные заявления и полемика „никого не красят“, а решения по возникшим вопросам можно найти путем обсуждения.

„Я неоднократно говорила и подчеркивала, что важнейшая задача для правящего большинства на данный момент – сконцентрироваться на реализации программы правительства, подготовить план мероприятий с конкретными действиями и решать проблемы, накопившиеся в государстве. Народ Литвы ждет работ, которые изменят его жизнь к лучшему, а правительство одобрено и уже приступило к работе. Это сейчас самое главное“, — сказала В. Блинкявичюте в письменном комментарии для Elta.

„На самом деле надо как можно меньше публичных эмоциональных заявлений, необдуманных реплик, вспыльчивости. Я думаю, такое поведение никого не красит. Любые разногласия ведь можно решить путем совместных обсуждений и уважительных бесед в коалиции“, – размышляла лидер СДПЛ.

В. Блинкявичюте заверила, что на решение вопросов по коалиционному соглашению будет выделено столько времени, сколько потребуется.

„То, как работаем и что мы будем делать, мы обсудили в коалиционном соглашении и программе правительства. Это – два путеводителя, которыми и нужно руководствоваться. Мы ищем конструктивное решение, и я не сомневаюсь, что мы придем к согласию. И выделим на его поиски столько времени, сколько потребуется“, – добавила социал-демократ.

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