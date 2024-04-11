Зеленский в Вильнюсе выделил приоритет: как вам известно, сегодня утром нас атаковали

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Находящийся с визитом в Литве президент Украны Владимир Зеленский сказал, что после ночной атаки со стороны России важнейший вопрос и приоритет Киева - системы противовоздушной обороны.

"Как вам известно, минувшей ночью, этим утром нас атаковали. Снова Харьков, снова Одесса, Киевский регион – многие наши районы, люди. Поэтому приоритет номер один для нас - противовоздушная оборона", – сказал Зеленский в начале встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

"Это самый большой вызов для нас на сегодняшний день", – признал он.

Лидер Украины поблагодарил Науседу за то, что Вильнюс в этом вопросе помогает Киеву. Зеленский также сказал, что хочет обсудить с главой Литвы и другие вопросы военной помощи Украине.

"Конечно, будем говорить о многих инициативах. Но, знаете, обо всех инициативах громко заявляют, однако важно их довести до конца и осуществить в пользу Украины", – сказал он.

Зеленский поблагодарил Литву за всестороннюю помощь украинцам и помощь Украине в ее стремлениях к евроатлантической интеграции.

"Мы никогда этого не забудем. Спасибо людям, которые так тепло приняли наших беженцев и помогли им", – сказал глава Украины.

"Конечно, спасибо за то, что поддерживаете наш путь в ЕС и НАТО. Этому нет альтернативы", – акцентировал политик.

Зеленский прибыл на форум "Инициативы трех морей", где с главами других стран обсудит ситуацию на фронте, потребности в военной и финансовой поддержке.

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