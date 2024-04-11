Зеленский в Вильнюсе выделил приоритет: как вам известно, сегодня утром нас атаковали

"Как вам известно, минувшей ночью, этим утром нас атаковали. Снова Харьков, снова Одесса, Киевский регион – многие наши районы, люди. Поэтому приоритет номер один для нас - противовоздушная оборона", – сказал Зеленский в начале встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой.
"Это самый большой вызов для нас на сегодняшний день", – признал он.
Лидер Украины поблагодарил Науседу за то, что Вильнюс в этом вопросе помогает Киеву. Зеленский также сказал, что хочет обсудить с главой Литвы и другие вопросы военной помощи Украине.
"Конечно, будем говорить о многих инициативах. Но, знаете, обо всех инициативах громко заявляют, однако важно их довести до конца и осуществить в пользу Украины", – сказал он.
Зеленский поблагодарил Литву за всестороннюю помощь украинцам и помощь Украине в ее стремлениях к евроатлантической интеграции.
"Мы никогда этого не забудем. Спасибо людям, которые так тепло приняли наших беженцев и помогли им", – сказал глава Украины.
"Конечно, спасибо за то, что поддерживаете наш путь в ЕС и НАТО. Этому нет альтернативы", – акцентировал политик.
Зеленский прибыл на форум "Инициативы трех морей", где с главами других стран обсудит ситуацию на фронте, потребности в военной и финансовой поддержке.