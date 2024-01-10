Зеленский обратился к жителям Литвы: наступит день после войны и после Путина

"Приветствую тебя, Вильнюс, приветствую тебя, народ Литвы", - обратился к собравшимся В. Зеленский на литовском языке.

Президент Украины подчеркнул, что на этой неделе в Вильнюсе было холодно, но отступивший сегодня холод символизирует силу единства государств. Он надеется, что по мере продолжения этого партнерства Россия также уйдет из Украины.

"Последние несколько дней в Вильнюсе было особенно холодно, холодно будет и всю оставшуюся часть недели. Однако сегодня значительно теплее, символично, что, когда мы вместе, холод отступает. Надеюсь, что отступит и Россия", - сказал В. Зеленский на площади С. Даукантаса.

"Мы не можем сказать точный день, когда это произойдет, мы не можем назвать детали того, как это произойдет, но мы знаем, что это произойдет. И наша свобода возьмет верх. Такой день обязательно наступит. Обязательно", - добавил он.

Зеленский: наступит день после Путина и после войны