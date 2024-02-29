Заявление Министерства иностранных дел Литвы: Крым – это Украина!

"Десять лет назад, когда российские оккупационные силы появились в Крыму в виде так называемых "зеленых человечков" и начали оккупировать здания органов власти, критически важную инфраструктуру и военные объекты Автономной Республики Крым и города Севастополя, мы призвали международное сообщество не обманываться и называть эти действия настоящим именем. И тогда, и сейчас мы осуждали российскую оккупацию и незаконную аннексию Крымского полуострова, принадлежащего Украине, как грубое нарушение фундаментальных норм международного права, а также независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины", - указывается в сообщении МИДа.

"В этом году, спустя 10-летие оккупации и аннексии Крыма, вспоминая более чем 50-летнюю советскую оккупацию и аннексию Литвы, Латвии, Эстонии и других государств, мы подчеркиваем важность политики непризнания незаконной аннексии Крымского полуострова и других украинских территорий и нашу решимость помочь Украине восстановить ее суверенитет на всей ее территории. Все без исключения решения центрального правительства России и оккупационных администраций относительно и на территории Крыма и других оккупированных Россией территорий Украины недействительны, они не создают и не создадут никаких правовых последствий в будущем после восстановления Украиной своего суверенитета на этих территориях.