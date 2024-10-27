Завершилось голосование во втором туре выборов в Сейм

Как ранее сообщала Главная избирательная комиссия (ГИК), в первом туре выборов в одномандатных округах в Сейм были избраны 8 депутатов – это председатель Движения либералов Виктория Чмилите-Нильсен, консерватор Ингрида Шимоните, председатель партии „Заря Немана“ Ремигиюс Жемайтайтис, бывший „трудовик“, самовыдвиженец Виктор Федоров, социал-демократ Вайда Алекнавичене, член Избирательной акции поляков Литвы – Союза христианских семей (ИАПЛ) Ярослав Наркевич, его однопартиец Рита Тамашунене и социал-демократ Эугениюс Сабутис.

В ходе трехдневного досрочного голосования, в специальных пунктах и ​​на дому уже проголосовали 10,80 проц. от общей численности жителей, имеющих право голоса.

В основной день выборов до 20 час. к урнам для голосования пришли 30,52 проц. избирателей.

По данным Главной избирательной комиссии (ГИК), на выборах в парламент Литвы в воскресенье проголосовало 41,31 проц. избирателей.

ELTA напоминает, что в одномандатных округах избирается 71 член Сейма. Еще 70 мест в первом туре в Сейм избираются по спискам кандидатов партий в многомандатном округе – 18 мест уже обеспечила себе Социал-демократическая партия Литвы (СДПЛ), 17 – консерваторы, 14 – партия „Заря Немана“, 8 – Союз демократов „Во имя Литвы“, 7 – Движение либералов и еще 6 – Союз крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ).