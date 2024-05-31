Завершились международные учения спецназа "Пылающий меч 2024".

По данным Вооруженных сил Литвы (Литовской армии), в ходе учений "Пылающий меч 2024" объединенный компонент ВВС, состоящий из стратегического бомбардировщика Boeing B-52 Stratofortress, истребителей F18 Королевских ВВС Испании и истребителей F16 ВВС Португалии, выполняющих миссию воздушной полиции НАТО в Литве, обеспечили превосходство в воздухе и поддержку во время выполнения операций.

Между тем, военные водолазы спецназа немецкой армии впервые в истории выполнили задачи в Балтийском море и на берегу из подводной лодки. В учениях также приняли участие военные водолазы датского спецназа.