Завершилась регистрация для участия в президентских выборах: всего зарегистрировано 14 человек

 
ELTA
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ФОТО: DELFI / Domantas Pipas

Главная избирательная комиссия (ГИК) во вторник объявила об окончании регистрации участников президентских выборов. Всего для участия в весенних выборах зарегистрировались 14 участников политической кампании, заявки еще пяти человек были отклонены из-за несоответствия установленным законом требованиям.

"Всего мы зарегистрировали 14 участников политической кампании, которые намерены побороться за пост главы государства. Из них 5 выдвинуты политическими партиями, остальные 9 решили сами выдвинуть свои кандидатуры", - прокомментировала завершенный этап регистрации участников политической кампании председатель ГИК Лина Петронене.

ГИК напоминает, что с 19 февраля до 8 марта 17:00 зарегистрированным кандидатам нужно подать заявительные документы. Правда, 10 из 14 будущих кандидатов уже подали эти документы.

На заседании ГИК во вторник будут приняты решения о выдаче листов для сбора подписей избирателей и создании возможности сбора подписей избирателей в электронном виде на "Странице избирателя" (Rinkėjo puslapis). Начать сбор первых подписей избирателей часть будущих кандидатов сможет начать с 21 февраля и до 28 марта. К последнему дню сбора подписей каждый претендент на выдвижение кандидатуры должен будет собрать не менее 20 тыс. подписей граждан Литвы, имеющих право голоса, и передать их в ГИК.

Информацию, указанную в этих документах, еще предстоит проверить в ГИК. Часть содержащихся в них данных будет обнародована за 30 дней до выборов.

Для участия в президентских выборах, состоявшихся в 2019 году, зарегистрировались 17 человек, но только 9 выполнили все формальности и были внесены в избирательные бюллетени президента.

Выборы президента Литвы пройдут 12 мая 2024 года.

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