Защита от ракет и дронов: какие меры предлагают консерваторы?

По словам избранного председателя СО-ХДЛ хотя новое правительство со следующего года обещает выделять 5-6 проц. ВВП на национальную оборону, бывший министр обороны убежден, что правящее большинство не способно реализовать стратегическую повестку укрепления безопасности.
„Хотя правящие громко заявляют о своем стремлении увеличить финансирование обороны и обеспечить его устойчивость, мы не видим этих обещаний в реальности. Поэтому СО-ХДЛ предлагает шаги по укреплению национальной безопасности и обороны Литвы“, - говорит Л. Кащюнас.
Призывают активизировать оборонную промышленность Литвы, выйти из Оттавской конвенции
По словам Л. Кащюнаса, необходимо производить как можно больше оружия и боеприпасов внутри страны. Это позволит снизить зависимость от внешних цепочек поставок.
По его словам, необходимо активизировать литовскую оборонную промышленность, чтобы она могла производить разведывательно-ударные и FPV-беспилотники большой и средней дальности, средства радиоэлектронной борьбы, мины, средства контрмобильности, различные взрывчатые вещества, боеприпасы, а также наступательные и оборонительные гранаты.
Депутат Сейма отметил, что наряду с FPV-дронами нам необходимы и ударные беспилотники, способные летать на расстояние до 300 километров.
„(Нам необходимо – ELTA) производить не менее 10 тыс. дронов в год, чтобы мы могли и тренироваться, и заполнять наши склады. Но, опять же, дроны это дроны, но, с другой стороны, нам нужна взрывчатка, чтобы создать эффект от дронов“, - сказал он.
Акцентируя проблему производства мин, председатель СО-ХДЛ подчеркнул, что Литве следует в первую очередь выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Обсуждения по этому вопросу также состоялись в Государственном совете обороны (ГСО) – президент заявил, что решение будет принято в ближайшие месяцы.
В представленной в среду программе обороны СО-ХДЛ также отмечается, что подразделения Службы охраны государственной границы (СОГГ) необходимо оснастить разведывательными беспилотниками микрокласса, пулеметами и одноразовыми гранатометами, тепловизорами и прицелами ночного видения – чтобы служба могла своевременно обнаруживать и уничтожать противника, пересекающего государственную границу.
Предлагают разрешить военнообязанным хранить дома оружие категории А
По словам Л. Кащюнаса, в Сейме ищут поддержки предложения разрешить хранение автоматического оружия категории А дома. По его словам, некоторые лица, прошедшие военную подготовку, уже могут приобрести оружие для самообороны.
„Правовой акт уже подготовлен. Мы предложим, чтобы такую возможность имели все люди, прошедшие военную службу“, - сказал он.
„Чрезвычайно важно, чтобы оружие находилось как можно ближе к солдату и применялось как можно оперативнее, когда это необходимо для защиты нашей страны“, - сказал Л. Кащюнас.
Помимо автоматического оружия категории А, в повестку консерваторов также включены призывы к принятию Сеймом решений о всеобщем призыве, установлении переходного периода и соответствующем планировании развития Вооруженных сил Литвы.
Еще одно предложение – развитие альтернативной военной службы. Призывать на военную службу всех юношей, в том числе признанных военно-медицинской службой негодными к прохождению обязательной начальной военной службы (ОНВС), находя им место в системе обороны страны.
В Законе о военном положении также предлагается включить в состав вооруженных сил иностранных добровольцев.
Призывают к укреплению возможностей противовоздушной обороны
Консерваторы отмечают, что Литва может быть уязвима для атак с воздуха и ракетных ударов, поэтому первоочередное внимание следует уделить противовоздушной и противоракетной обороне.
„Мы не идем в мир Patriot, но говорим о том, что можно сделать быстро“, - отметил Л. Кащюнас.
Предлагается добиваться изменения миссии воздушной полиции НАТО на мандат противовоздушной обороны, дальнейшего развития систем ПВО средней дальности, поскольку это позволит защитить критически важную инфраструктуру, военные базы и население. Среди предложений также призыв к значительному увеличению сил ПВО ближнего действия для борьбы с беспилотниками, ракетами и авиацией, увеличению закупок мобильных радаров и средств радиоэлектронной борьбы, а также приобретению зенитных ракетных комплексов.
Среди приоритетов – защита критически важной инфраструктуры и безопасность границ
Л. Кащюнас также предлагает создать мобильные местные группы общественной безопасности для защиты критически важной инфраструктуры: газовых терминалов, электросетей и т. д. Такие группы будут вооружены мобильными радарами, способными обнаруживать беспилотники, а также пулеметами и вездеходами. Подобную задачу можно было бы поручить и Союзу стрелков, добавил он.
Парламентарий также подчеркнул, что по примеру Украины опорные пункты можно было бы установить на магистральных дорогах вблизи границы с Калининградской областью и Беларусью.
Предлагается в 2025 и 2026 годах приспособить выбранные мелиоративные рвы в определенных направлениях под противотанковые рвы, закупить достаточное количество противотанковых мин и взрывчатых веществ для прикрытия инженерных мер контрмобильности, а также организовать на литовских предприятиях отливку бетонных военных блиндажей, дополняющих другие оборонительные мероприятия. Консерваторы также призывают к созданию инженерных парков контрмобильности вблизи стратегических мостов, виадуков, плотин, заводов и портов.
В то же время предлагается запретить сплошную вырубку лесов в зоне вблизи литовской границы, например, в 20 км, а также высаживать деревья вдоль дорог (создавая возможность их вырубки для перекрытия дороги в случае необходимости).
Наконец, предлагается принять меры и обеспечить дислокацию Объединенных экспедиционных сил (JEF) в Литве до тех пор, пока НАТО будет рассматривать активацию статьи 5.
После того, как Россия начала масштабное вторжение в Украину, Литва начала увеличивать расходы на оборону и планирует со следующего года выделять на национальную оборону 5-6 проц. ВВП – такое решение Государственный совет обороны (ГСО) одобрил еще в январе.