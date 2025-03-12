Защита от ракет и дронов: какие меры предлагают консерваторы?

По его словам, необходимо активизировать литовскую оборонную промышленность, чтобы она могла производить разведывательно-ударные и FPV-беспилотники большой и средней дальности, средства радиоэлектронной борьбы, мины, средства контрмобильности, различные взрывчатые вещества, боеприпасы, а также наступательные и оборонительные гранаты.

„(Нам необходимо – ELTA) производить не менее 10 тыс. дронов в год, чтобы мы могли и тренироваться, и заполнять наши склады. Но, опять же, дроны это дроны, но, с другой стороны, нам нужна взрывчатка, чтобы создать эффект от дронов“, - сказал он.