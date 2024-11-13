2024.11.13 14:11

„Заря Немана“: высказывания одного человека не могут приписывать тысячам членов партии

 
ru.DELFI.lt
Remigijus Žemaitaitis
Remigijus Žemaitaitis
ФОТО: Josvydas Elinskas | Elta

13 ноября партия „Заря Немана“ поделилась заявлением, в котором утверждает, что попытки обвинить ее в антисемитизме ничем не обоснованы и оскорбительны для ее избирателей.

„Мы всегда уважали и будем уважать честь и равноправие всех людей, уважали и уважаем живущих в Литве и созидающих ее людей всех национальностей. Мы осуждаем любого рода антисемитизм, разжигание межнациональной розни и их распространение в нашем обществе“, – сказано в заявлении.

В нем упоминается, что Холокост в Литве - трагедия огромного, непостижимого умом масштаба, из-за которой в годы нацистской оккупации была уничтожена почти вся еврейская община.

„Мы должны гарантировать, чтобы это никогда не повторилось – особенно в контексте трагедии в Амстердаме, которая имела место в последние дни“, – пишут представители партии.

По данным сообщения, попытки связать общину партии с антисемитизмом ничем не обоснованы, они оскорбляют ее избирателей – тех 200 000 людей, которые доверяют программе „Заре Немана“, которые уполномочили ее на работу в парламенте.

„Ни в нашей программе, которой доверяют жители Литвы, ни в уставах и других партийных документах, ни в наших стремлениях и идеях нет никакого антисемитизма, нет никаких, даже малейших намеков на него. В наших рядах мы не потерпим людей, попирающих достоинства, права и равенство других“, – сказано в пресс-релизе.

Согласно сообщению, высказывания одного человека, неважно как их оценивают, которые появились еще до основания партии, не могут приписываться тысячам членов партии и тем более – избирателям, жителям Литвы.

„Мы понимаем желание политических оппонентов, которые потерпели поражение на выборах, умалить победу левых политических сил на выборах и видим попытки сделать правящую коалицию постоянным заложником объяснений. Мы наблюдаем умом непостижимые усилия очернить новую власть за границей, вызвав вопросы и недоверие у зарубежных партнеров. Мы очень просим тех, что это делает, остановить свои действия и подумать о государстве, а не ос своих амбициях“, – пишут представители партии.

В сообщении сказано, что будущее Литвы в руках жителей всех национальностей, убеждений и взглядов, поскольку мы являемся одним народом.

„Помните об этом. Как и об обязательстве создавать демократическое независимое государство. Партнеров по коалиции мы призываем сосредоточиться на подготовке программы правительства – сейчас это главное, это определит развитие Литвы на ближайшие 4 года“, – сказано в сообщении.

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