„Заря Немана“: высказывания одного человека не могут приписывать тысячам членов партии

По данным сообщения, попытки связать общину партии с антисемитизмом ничем не обоснованы, они оскорбляют ее избирателей – тех 200 000 людей, которые доверяют программе „Заре Немана“, которые уполномочили ее на работу в парламенте.

„Мы должны гарантировать, чтобы это никогда не повторилось – особенно в контексте трагедии в Амстердаме, которая имела место в последние дни“, – пишут представители партии.

В нем упоминается, что Холокост в Литве - трагедия огромного, непостижимого умом масштаба, из-за которой в годы нацистской оккупации была уничтожена почти вся еврейская община.

„Мы всегда уважали и будем уважать честь и равноправие всех людей, уважали и уважаем живущих в Литве и созидающих ее людей всех национальностей. Мы осуждаем любого рода антисемитизм, разжигание межнациональной розни и их распространение в нашем обществе“, – сказано в заявлении.

„Ни в нашей программе, которой доверяют жители Литвы, ни в уставах и других партийных документах, ни в наших стремлениях и идеях нет никакого антисемитизма, нет никаких, даже малейших намеков на него. В наших рядах мы не потерпим людей, попирающих достоинства, права и равенство других“, – сказано в пресс-релизе.

Согласно сообщению, высказывания одного человека, неважно как их оценивают, которые появились еще до основания партии, не могут приписываться тысячам членов партии и тем более – избирателям, жителям Литвы.