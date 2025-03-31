"Заря Немана" обратилась к правительству с просьбой приостановить строительство Национального стадиона

Парламентарии объясняют это необходимостью Литвы пересмотреть приоритеты госбюджета и направить дополнительные средства на оборону, охрану границ, военную подготовку и гражданскую оборону.
Также утверждается, что возросшие риски в геополитической ситуации, вытекающей из российской агрессии против Украины, требуют немедленного пересмотра масштабных инвестиционных проектов, реализация которых в настоящее время может стать дополнительным финансовым бременем, кроме того, есть опасения по поводу удорожания проекта строительства Национального стадиона и возможного неэффективного использования средств госбюджета.
Предусматривающее это постановление зарегистрировали на прошлой неделе в Сейме лидер партии „Заря Немана“ Ремигиюс Жемайтайтис и еще десяток представителей его фракции, а также „крестьяне“ Бронис Ропе и Лигита Гирскене, несколько социал-демократов.
До проведения надлежащей проверки проекта Национального стадиона предлагается воздержаться от новых обязательств и платежей, также предлагается обязать правительство совместно с Министерством образования, науки и спорта (МОНС) в течение 6 месяцев с момента принятия данного постановления представить в Сейм заключения и предложения относительно дальнейшего хода проекта с учетом альтернативных решений.
В настоящее время Вильнюсский муниципалитет согласовывает концессионный договор о Национальном стадионе с Европейской Комиссией, надеясь в апреле получить заключение о законности поддержки, выделенной государством данному проекту.
Муниципалитет cообщил агентству Elta, что все необходимые решения для реализации проекта с его стороны приняты, и после получения положительного заключения ЕК концессионеру проекта предстоит предпринять следующие шаги – он должен будет представить соответствующие документы для вступления в силу договоров об индексации и выполнении дополнительных работ.
Концессионером проекта стадиона является компания „Вильнюсский многофункциональный комплекс“, опосредованно управляемая фондом BaltCap Infrastructure Fund инвестиционной компаниb BaltCap.
Между тем, в Вильнюсский окружной суд поступил миллионный иск от проектировщика национального стадиона Cloud architektai – согласно иску, компания якобы уже почти год не получает платежей от „Вильнюсского многофункционального комплекса“.
Задержку платежей концессионер объяснил порталу Delfi отсутствием ответов относительно окончательного заключения ЕК, которое позволило бы дать проекту строительства стадиона „зеленый свет“.