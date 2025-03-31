"Заря Немана" обратилась к правительству с просьбой приостановить строительство Национального стадиона

Предусматривающее это постановление зарегистрировали на прошлой неделе в Сейме лидер партии „Заря Немана“ Ремигиюс Жемайтайтис и еще десяток представителей его фракции, а также „крестьяне“ Бронис Ропе и Лигита Гирскене, несколько социал-демократов.

Также утверждается, что возросшие риски в геополитической ситуации, вытекающей из российской агрессии против Украины, требуют немедленного пересмотра масштабных инвестиционных проектов, реализация которых в настоящее время может стать дополнительным финансовым бременем, кроме того, есть опасения по поводу удорожания проекта строительства Национального стадиона и возможного неэффективного использования средств госбюджета.

Парламентарии объясняют это необходимостью Литвы пересмотреть приоритеты госбюджета и направить дополнительные средства на оборону, охрану границ, военную подготовку и гражданскую оборону.

До проведения надлежащей проверки проекта Национального стадиона предлагается воздержаться от новых обязательств и платежей, также предлагается обязать правительство совместно с Министерством образования, науки и спорта (МОНС) в течение 6 месяцев с момента принятия данного постановления представить в Сейм заключения и предложения относительно дальнейшего хода проекта с учетом альтернативных решений.

В настоящее время Вильнюсский муниципалитет согласовывает концессионный договор о Национальном стадионе с Европейской Комиссией, надеясь в апреле получить заключение о законности поддержки, выделенной государством данному проекту.