„Заря Немана“ назвала предложение по ужесточению ответственности за антигосударственную риторику запугиванием

„Видимо, авторы проекта хотели бы сыграть против своих оппонентов, чтобы люди боялись что-то говорить или сказать. Думаю, это политическая игра, которая не принесет никакой пользы. Теперь выходит, что они не доверяют своим ведомствам, службам и судам, потому что предлагается узаконить дополнительный надзор за партиями, если их председатель или член сказал что-то не так. На мой взгляд, тут слишком сильно играем с демократией“, – сказал Пухович.