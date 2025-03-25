„Заря Немана“ назвала предложение по ужесточению ответственности за антигосударственную риторику запугиванием

„Видимо, авторы проекта хотели бы сыграть против своих оппонентов, чтобы люди боялись что-то говорить или сказать. Думаю, это политическая игра, которая не принесет никакой пользы. Теперь выходит, что они не доверяют своим ведомствам, службам и судам, потому что предлагается узаконить дополнительный надзор за партиями, если их председатель или член сказал что-то не так. На мой взгляд, тут слишком сильно играем с демократией“, – сказал Пухович.
По его словам, если в демократическом государстве кто-то действует против государства, ведомства хорошо выполняют свою работу и с этим справляются.
„Поэтому такое предложение является чрезмерным и свидетельствует о недоверии к ведомствам“, – сказал Пухович.
По мнению политика, одной из мишеней таких законопоправок мог бы быть лидер партии „Заря Немана“ Ремигиюс Жемайтайтис, однако он склонен считать, что это больше направлено против Движения либералов.
„Жемайтайтис не является осужденным, может, консерваторы делают это для осужденной партии – Движения либералов“, – рассуждает Пухович.
В свою очередь председатель партии „Заря Немана“ Жемайтайтис считает, что законопроект направлен против Движения либералов, это „месть этой осужденной партии, которая отбирает у консерваторов много голосов избирателей“.
„Мы ничего не нарушили, я ни наказан, ни осужден. На мой взгляд, это чистая месть Движению либералов, может, в какой-то мере, Гинтаутасу Палуцкасу, у которого в прошлом была судимость. Логически я не могу найти объяснения, на кого будут распространяться предложенные законопоправки, не представляю“, – сказал Жемайтайтис.
Напомним, что с целью ужесточения ответственности политиков за антигосударственную риторику консерваторы Сейма предлагают предусмотреть возможность невыделения политической партии ассигнований из государственного бюджета и в случае, если Главная избирательная комиссия (ГИК) признает, что председатель, руководящие органы или их члены грубо нарушили закон.
В настоящее время данная мера может быть применена только в случае признания нарушения, совершенного политической партией.
Поправки к Закону о политических организациях, предусматривающие ответственность председателя партии и ее руководящих органов, зарегистрировала депутат Сейма от фракции Союза Отечества-Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) Даля Асанавичюте совместно со старостой фракции Миндаугасом Линге.
Они также предлагают предусмотреть в законе возможность в отдельных случаях расследовать деятельность не только политической организации, но и ее председателя.
В случае выявления неправомерных действий не только политической организации, но и ее председателя и органов управления суд может приостановить их полномочия. В случае одобрения Сейма суд может также обязать политическую организацию, ее председателя и органы управления совершить определенные действия или не совершать их, либо ликвидировать политическую организацию.
Парламентарии-разработчики упомянутых законопоправок призывают к ответственной и тщательной оценке политических партий, распространяющих антигосударственные заявления.