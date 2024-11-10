Запись Жемайтайтиса в фейсбуке оценит прокуратура

„С учетом того, что на странице Ремигиюса Жемайтайтиса в социальной сети Facebook 10 ноября 2024 года появилась запись, содержание которой может иметь признаки преступной деятельности, прокуратура распорядилась, чтобы Главный комиссариат полиции Вильнюсского округа уточнил обстоятельства, связанные с этой записью и принял решение в связи с расследованием“, – сообщает прокуратура.

Политик писал:



„За 32 года мы недалеко ушли. В 1992 г. poпосле выборов протест пытался провести „Саюдис“, тогдашний Ландснбергис, которого ненавидели, со своей компанией, а сейчас - консерваторы, Движение либералов и крохи Партии свободы“, – писал он в воскресенье в Facebook.