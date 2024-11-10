Запись Жемайтайтиса в фейсбуке оценит прокуратура

„С учетом того, что на странице Ремигиюса Жемайтайтиса в социальной сети Facebook 10 ноября 2024 года появилась запись, содержание которой может иметь признаки преступной деятельности, прокуратура распорядилась, чтобы Главный комиссариат полиции Вильнюсского округа уточнил обстоятельства, связанные с этой записью и принял решение в связи с расследованием“, – сообщает прокуратура.
Политик писал:
„За 32 года мы недалеко ушли. В 1992 г. poпосле выборов протест пытался провести „Саюдис“, тогдашний Ландснбергис, которого ненавидели, со своей компанией, а сейчас - консерваторы, Движение либералов и крохи Партии свободы“, – писал он в воскресенье в Facebook.
Жемайтайтис назвал партию консерваторов „литовским ХАМАС“. „Можем ли мы быть спокойны, не организует ли Шимоните со своими левыми и какие-то выпады против евреев? Опыт у них есть!!!“ – писал он.
В день присяги, когда у сейма состоится протест против участия „Зари Немана“ в коалиции, Жемайтайтис призывает всех ехать к дому Витаутаса Ландсбергиса в Жверинасе и зажечь свечу в знак протеста против его деятельности, направленной против Литвы.