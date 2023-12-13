Зампредседателя Сейма: ограничение въезда белорусов в Литву не поможет ни безопасности, ни экономике

"Если мы сейчас возьмем всех, кто приехал сюда и хочет приехать, и выдворим их, это не только не пойдет на пользу экономике Литвы, но и ситуация с безопасностью в принципе не улучшится. Потому что большая часть тех людей, которые тем или иным образом мигрируют через границу или приехали сюда, не являются высококвалифицированными работниками, лишь немногие", - в среду "сказал В. Миталас.
"Функция ДГБ очень важна, и я надеюсь, что они не избегут этих проверок, они будут четко выполнять свою работу, как бы им это ни было сложно", - добавил он.
Он также отметил, что внесенное рядом парламентариев предложение прекратить выдачу разрешений на временное проживание белорусам в Литве свидетельствует о расхождении во мнениях ведомств. Однако, по мнению В. Миталаса, если дискуссия об опасности, которую представляют приезжие, продолжится, необходимо будет лучше оценить все обстоятельства этой ситуации.
"Если такое дискуссия есть, мы обязательно оценим все обстоятельства и посмотрим, как это можно сделать. Но это предложение исходило от нескольких членов Сейма, а не от Правительства. Поэтому я понимаю, что есть разногласия между несколькими парламентариями, правительством и ДГБ", - сказал он.
В начале декабря заместитель председателя Сейма Паулюс Саударгас, председатель Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Лауринас Кащюнас и член Комитета по иностранным делам (КИД) Аудронюс Ажубалис зарегистрировали поправки к Закону об установлении ограничительных мер в связи с военной агрессией против Украины, в которых предлагается прекратить прием обращений граждан Беларуси о выдаче разрешения на временное проживание в Литве с соответствующими применимыми к ним исключениями.