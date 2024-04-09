Замминистр образования Литвы о своей отставке: я принял трудное, но необходимое решение

"Вчера был мой последний день на посту заместителя министра МОНС. Я принял трудное, но необходимое решение. Того требует политическая ситуация (...)", – написал Р. Скауджюс в социальной сети Facebook.
По его словам, эти проверки выявили ключевые проблемы: качество заданий, неудобный график зачетов. Однако Р. Скауджюс уверяет, что промежуточные экзамены – изменение, необходимое для системы образования.
"Промежуточные проверки дают возможность обучаться более последовательно. Учащиеся, зная свой результат, смогут лучше подготовиться к основной сессии государственных выпускных экзаменов. Гораздо больше учащихся объективно оценили свои знания по естественным наукам, математике или географии по сравнению с тем, сколько выпускников обычно сдавали ГВЭ. Это поможет принять решение, какой экзамен выбрать для сдачи в четвертом классе гимназии. Однако следует признать, что не все шло по плану и как хотелось, поэтому я принял такое решение", – пояснил он.
По мнению Р. Скауджюса, решение полностью отказаться от промежуточных проверок принесло бы больше вреда, чем пользы.
Бывший вице-министр также представил 18 пунктов, в которых изложен весь ход событий, связанных с промежуточными проверками.
Во вторник министр образования, науки и спорта Г. Якштас заявил, что снова подаст премьер-министру заявление об отставке.
"С командой премьер-министра мы видим, что нам не хватает свободы принимать решения и реализовывать решения, в которые мы сами верим. Не раз мне приходилось брать на себя ответственность за решения, которые я не принимал сам. Я больше не хочу этого делать. Поэтому сегодня я публично прошу премьер-министра принять мою отставку с поста министра образования, науки и спорта", - заявил Г. Якштас на пресс-конференции в Министерстве образования, науки и спорта (МОНС) во вторник.
В связи с возникшим недовольством по поводу составленных заданий на промежуточных проверках одиннадцатиклассников министр Г. Якштас уже вручал премьер-министру Ингриде Шимоните заявление об отставке. Однако глава Правительства решила пока его не удовлетворять.