Замминистр иностранных дел Литвы: уже необходимо говорить о 14-ом пакете санкций против России

"Наши представители сегодня завершат дискуссии по поводу 13-го пакета санкций. Очень важно принять его до печальной годовщины. Посмотрим, как получится. (...) Но российская военная машина не останавливается, поэтому необходимо говорить о 14-ом пакете санкций. И в нем должны появиться новые отрасли, потому что индивидуальные санкции это индивидуальные, но большим эффектом обладают отраслевые санкции. Так что думаю, что в этом году мы не остановимся", – сказал С. Шатунас в среду радиостанции LRT.

По словам вице-министра, нынешние ограничения привели к снижению стоимости экспорта ЕС в Россию на 44 млрд евро, а российского импорта в ЕС – на 92 млрд евро. Тем не менее, по его мнению, такое сокращение торговли между блоками – недостаточное, потому что Кремль по-прежнему способен осуществлять агрессию.

"Да, санкции работают, но их эффект слишком мал, потому что российский режим не прекращает свою агрессию", – сказал замминистра.