Замминистр иностранных дел Литвы: уже необходимо говорить о 14-ом пакете санкций против России

"Наши представители сегодня завершат дискуссии по поводу 13-го пакета санкций. Очень важно принять его до печальной годовщины. Посмотрим, как получится. (...) Но российская военная машина не останавливается, поэтому необходимо говорить о 14-ом пакете санкций. И в нем должны появиться новые отрасли, потому что индивидуальные санкции это индивидуальные, но большим эффектом обладают отраслевые санкции. Так что думаю, что в этом году мы не остановимся", – сказал С. Шатунас в среду радиостанции LRT.
По словам вице-министра, нынешние ограничения привели к снижению стоимости экспорта ЕС в Россию на 44 млрд евро, а российского импорта в ЕС – на 92 млрд евро. Тем не менее, по его мнению, такое сокращение торговли между блоками – недостаточное, потому что Кремль по-прежнему способен осуществлять агрессию.
"Да, санкции работают, но их эффект слишком мал, потому что российский режим не прекращает свою агрессию", – сказал замминистра.
Между тем, экономист банка Citadele Александр Изгородин считает, что важно не только реализовать новые санкционные пакеты, но и обеспечить невозможность обхода действующих ограничений. По его словам, о такой проблеме лучше всего свидетельствуют более высокие, по сравнению с предусмотренными санкциями, цены на российские нефтепродукты на рынке.
"Где бы я сконцентрировал внимание, так это не на принятие 13-ого или 14-ого пакета санкций, а на реализацию нынешних ограничений. Привожу пример – вчера вечером цена на российскую нефть марки Urals достигла 75 долларов за баррель – для нее Запад реализует ограничение в 60 долларов за баррель. Я думаю, что помимо новых санкционных пакетов нам нужно задуматься о том, как должным образом обеспечить реализацию санкционных пакетов", – пояснил А. Изгородин.
"И эта цена на нефть прекрасно отражает проблемы нынешней санкционной политики", – подчеркнул он.
В ответ на это С. Шатунас заверил, что Еврокомиссия в этом году будет добиваться ужесточения применения санкций, и добавил, что такие цены на нефть вызваны действиями стран, которые не применяют санкции. Он подчеркнул, что предпринимаются попытки убедить такие государства примкнуть к санкционной политике против России.