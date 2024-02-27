Замминистр экономики и инноваций: только 40% оборонных предприятий напрямую сотрудничают с армией

"Эти цифры показывают, что нам действительно есть куда стремиться. На мой взгляд, 40 проц. недостаточно. Все предприятия, работающие и желающие работать в сфере оборонной промышленности, они должны на 100 проц. работать со своим основным клиентом", – сказала Э. Курочкина в понедельник на заседании Подкомитета по высоким технологиям, инновациям и цифровой экономике Комитета Сейма по экономике.
Как утверждала замминистра, для укрепления сотрудничества между армией и оборонными предприятиями во втором и третьем кварталах 2024 г. пройдет Miltech akademija. Также, по ее словам, во втором квартале этого года пройдет воркшоп, целью которого станет определение проблем, решению которых может способствовать оборонная промышленность.
"Со второго квартала этого года стартует Miltech akademija, которая будет ориентирована на Литовскую армию. Это курсы, направленные на понимание инноваций и их потенциала. Также мы организуем воркшоп, направленный на сотрудничество армии и производства. Эта мера является пилотной, поскольку средств мы выделили действительно немного и не совсем достаточно. Мы надеемся, что у нас все получится и со следующего года мы сможем увеличить объемы", – пояснила замминистра.
По данным Министерства экономики и инноваций, сейчас в оборонном секторе работают 79 предприятий. В них работают 5,7 тыс. человек и численность работников в 2018-2023 гг. выросла на 14 проц. Средняя зарплата этих работников в 2022 г. была на 21 проц. выше средней по стране.
Оборот оборонного сектора Литвы в 2022 г. достиг 700 млн евро, его оборот в 2018–2022 гг. вырос на 46 проц.
Из этих компаний 25 работают в области электронных компонентов и лазеров, 24 производят компоненты, 9 производят военную технику и продовольственные пайки, 6 производят беспилотные летательные аппараты и 5 осуществляют техническое обслуживание военной техники.