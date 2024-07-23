Замглавы МИД Литвы: эффективное применение санкций требует не только правовых мер, но и морального компаса

„Эффективное применение санкций и предотвращение их обхода требуют не только правовых мер в новых санкционных пакетах против России, но и морального компаса. За тем, чтобы от санкций не уклонялись, должны следить компании экспортирующих стран ЕС, а не государственные учреждения и таможня Литвы или других стран“, - сказал заместитель министра С. Шатунас во время дискуссии о российской агрессии.
Совет по иностранным делам обсудил поддержку Украины, использование замороженных российских активов и дальнейшую реализацию Украинской формулы мира, указывается в сообщении Министерства иностранных дел.
„Планы поддержки Украины, предложенные председателем Еврокомиссии, должны стать европейской стратегией победы Украины. Это должно ускорить принятие столь необходимых решений по поддержке Украины“, - отметил С. Шатунас.
Как указывает министерство, в рамках заседания Совета по иностранным делам также было также решено начать диалог между ЕС и Арменией о безвизовом режиме и выделить Армении поддержку из Европейского фонда мира (EPF).
Совет по иностранным делам также обсудил гуманитарную ситуацию в секторе Газа, возможности поддержки Палестинской автономии и подготовку к возможной встрече Совета ассоциации ЕС-Израиль.
Как указывается в сообщении, на неформальной встрече с президентом Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Надией Кальвиньо обсуждалась поддержка ЕИБ Украины и региона Ближнего Востока, вклад ЕИБ в укрепление европейской безопасности и обороны путем создания наиболее благоприятных условий для финансирования проектов европейской оборонной промышленности и приобретения вооружений.