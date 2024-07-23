Замглавы МИД Литвы: эффективное применение санкций требует не только правовых мер, но и морального компаса

„Эффективное применение санкций и предотвращение их обхода требуют не только правовых мер в новых санкционных пакетах против России, но и морального компаса. За тем, чтобы от санкций не уклонялись, должны следить компании экспортирующих стран ЕС, а не государственные учреждения и таможня Литвы или других стран“, - сказал заместитель министра С. Шатунас во время дискуссии о российской агрессии.