Заместители министра обороны Литвы не изменятся: им поручено продолжить выполнять свои обязанности

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Laurynas Kaščiūnas
Laurynas Kaščiūnas
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Министр обороны Лауринас Кащюнас не намерен менять команду заместителей министра и поручил им продолжать выполнение своих обязанностей, говорится в пресс-релизе.

Žilvinas Tomkus

Сообщается, что вице-министр Жильвинас Томкус будет курировать реализацию всеобщей обороны, которая будет включать вопросы формирования и планирования оборонной политики, комендатур, реформы системы призыва, а также кадровой и резервной политики.

Вице-министр Ренюс Плешкис будет отвечать за размещение немецкой бригады в Литве и продолжит другую работу, связанную с развитием инфраструктуры Литовской армии.
В политической команде министра временно продолжат работу заместитель министра Грета Моника Тучкуте и канцлер министерства Кристина Девятниковайте. Заместитель министра продолжит отвечать за политику кибербезопасности и закупки в системе национальной обороны.

Канцлер министерства К. Девятниковайте будет курировать работу Министерства обороны, связанную с кадрами, оперативными процессами, управлением чрезвычайными ситуациями, бюджетом и финансами.

На прошлой неделе в Сейме был приведен к присяге новый министр обороны Л. Кащюнас.

Л. Кащюнас сменил на этом посту своего коллегу по партии А. Анушаускаса.

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