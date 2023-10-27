Захарова пригрозила министру иностранных дел Литвы уголовной ответственностью

 
комментарий Ландсбергиса
ELTA
ru.DELFI.lt
Marija Zacharova
Marija Zacharova
ФОТО: Reuters / Scanpix

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, позволивший себе открыто призвать к насильственной смене власти в России, может быть привлечен к уголовной ответственности в соответствии с российским законодательством и международной практикой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Ландсбергис не в первый раз позволяет себе озвучивать подобные экстремистские идеи, и за это он уже внесен в список лиц, которым запрещен въезд в нашу страну", - отметила она.

Какие именно заявления Ландсбергиса вызвали такие высказывания Захаровой, не упоминается.

Она лишь отметила, что в соответствии с российским законодательством и международной практикой за призывы к насильственной смене власти грозит уголовная ответственность.

Напомним, что Кремль начал вторжение в Украину и ведет войну уже больше полутора лет, Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина за "незаконную депортацию украинских детей". Этот ордер будет в силе и после окончании войны в Украине.

"Я надеюсь, что трибунал в отношении российских властей из-за агрессии против Украины состоится быстрее, чем трибунал в отношении Ландсбергиса в России, – сказал министр иностранных дел Литвы.

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