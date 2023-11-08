За восемь месяцев этого года в бюджет Литвы поступило больше 12 млрд евро доходов

В госбюджет получено на 6% (577,3 млн евро) больше доходов, чем за тот же период прошлого года. Всего за январь-сентябрь получено 10,229 млрд евро и это составляет 82,5% утвержденного годового плана. Планируемые доходы госбюджета на 2023 г. – 12,4 млрд евро.

Доходы с налогов составили 9,55 млрд евро евро (на 474,7 млн евро или 5,2% больше, чем за тот же период прошлого года).

По данным Министерства финансов, с налога на добавленную стоимость (НДС) получено 4,554 млрд евро доходов. Это на 178,3 млн евро (4,1%) больше, чем в январе-сентябре 2022 года. Увеличение поступлений по НДС произошло за счет продолжающегося роста потребления товаров и услуг, облагаемых НДС.

Доходы госбюджета и бюджетов самоуправлений с налога на доходы физических лиц (НДФЛ) составили 4,007 млрд евро. Это на 373,4 млн евро (10,3%) больше, чем в январе-сентябре 2022 года, это обусловлено увеличением количества занятых жителей и ростом зарплат.