За три недели в Фонд обороны собрано более 30 000 евро

Сделать пожертвование в Фонд государственной обороны можно с 1 октября – на администрируемом Минобороны сайте gynybosfondas.lt появилась возможность перечислять добровольное пожертвование единожды или осуществлять периодические взносы. С 10 октября также можно купить оборонные облигации, по которым государство будет платить 2 проц. годовых.
Облигации распространяют Swedbank и SEB. Минфин размещает первый выпуск 10-28 октября, второй – 4-18 ноября, третий – 2-16 декабря. Как сообщалось, выкуп всех облигаций планируется через год.
Как указывал министр обороны Лауринас Кащюнас, эти средства будут собраны в отдельный фонд Минобороны и направлены на развитие национальной дивизии, танкового батальона и мер контрмобильности.
ELTA напоминает, что Сейм принял Закон о Фонде государственной обороны, а также предусмотрел повышение ставки налога на прибыль на 1 процентный пункт, повышение акцизов на алкоголь, табачные изделия, а также составляющих безопасности и CO2 для всех видов топлива.
В настоящее время на финансирование обороны Литвы выделяется более 3,1 проц. ВВП.