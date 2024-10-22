За три недели в Фонд обороны собрано более 30 000 евро

Сделать пожертвование в Фонд государственной обороны можно с 1 октября – на администрируемом Минобороны сайте gynybosfondas.lt появилась возможность перечислять добровольное пожертвование единожды или осуществлять периодические взносы. С 10 октября также можно купить оборонные облигации, по которым государство будет платить 2 проц. годовых.

Облигации распространяют Swedbank и SEB. Минфин размещает первый выпуск 10-28 октября, второй – 4-18 ноября, третий – 2-16 декабря. Как сообщалось, выкуп всех облигаций планируется через год.