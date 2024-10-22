2024.10.22 10:11

За три недели в Фонд обороны собрано более 30 000 евро

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Laurynas Kasčiūnas
Laurynas Kasčiūnas
ФОТО: Josvydas Elinskas | Elta

По данным Министерства обороны, за три недели после начала работы Фонда обороны за счет добровольных взносов предприятий и жителей на финансирование национальной обороны было собрано более 30,4 тыс. евро.

Сделать пожертвование в Фонд государственной обороны можно с 1 октября – на администрируемом Минобороны сайте gynybosfondas.lt появилась возможность перечислять добровольное пожертвование единожды или осуществлять периодические взносы. С 10 октября также можно купить оборонные облигации, по которым государство будет платить 2 проц. годовых.

Облигации распространяют Swedbank и SEB. Минфин размещает первый выпуск 10-28 октября, второй – 4-18 ноября, третий – 2-16 декабря. Как сообщалось, выкуп всех облигаций планируется через год.

Как указывал министр обороны Лауринас Кащюнас, эти средства будут собраны в отдельный фонд Минобороны и направлены на развитие национальной дивизии, танкового батальона и мер контрмобильности.

ELTA напоминает, что Сейм принял Закон о Фонде государственной обороны, а также предусмотрел повышение ставки налога на прибыль на 1 процентный пункт, повышение акцизов на алкоголь, табачные изделия, а также составляющих безопасности и CO2 для всех видов топлива.

В настоящее время на финансирование обороны Литвы выделяется более 3,1 проц. ВВП.

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